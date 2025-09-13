전남형 마이크로그리드, 아프리카·중앙아시아 확장

세네갈·키르기스스탄 ODA 사업 킥오프회의

공적개발원조 유관기관 킥오프회의 현장. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 최근 공적개발원조(ODA) 공모에 선정된 사업과 관련, 프로젝트 실행을 위한 킥오프 회의를 지난 11일 전남테크노파크에서 진행하고 전남형 마이크로그리드 해외 진출을 본격화했다.

회의에는 전남도, 전남테크노파크, 한전KDN, 동신대학교, 렉스이노베이션㈜, 아이오티플러스㈜, 광주국제개발협력센터 등이 참여해 기획과 실행 방향 등을 논의했다.

전남도가 올해 추진하는 공적개발원조사업은 ▲한국국제협력단(KOICA) 공공협력사업의 '세네갈 농촌 개발을 위한 에너지자립 역량강화 로드맵 구축' ▲대한무역투자진흥공사(KOTRA) 지식공유프로그램(KSP)의 '키르기스스탄 소수력 기반 온사이트 마이크로그리드 시스템 구축을 위한 실행형 정책자문 및 실증 연계 타당성 조사다.

세네갈 사업은 전력공기업인 한전KDN이 주관하고 동신대, 전남TP, 아이오티플러스㈜가 협력기관으로 참여한다.

세네갈 파나에 지역의 농촌 공동체가 필요로 하는 전력수요를 진단하고 지속가능한 전력공급과 에너지 자립을 위한 단계별 종합 로드맵을 수립하여 농촌 발전과 주민의 삶의 질을 향상시키는 게 목표다.

키르기스스탄 사업은 에너지밸리 벤처기업인 '렉스이노베이션㈜'이 단독으로 수행한다. 키르기스스탄 키치케민 지역 대상으로 소수력 발전-에너지저장장치(ESS)-에너지관리시스템(EMS)-가상발전소(VPP)가 통합된 온사이트형 마이크로그리드 모델을 설계하고, 제도개선과 실증 연계를 위한 자문을 할 계획이다.

정현구 전남도 에너지산업국장은 "이번 공적개발원조 사업은 도내 기업들의 해외 진출을 촉진하고 전남의 에너지 기술력을 국제사회에 알릴 소중한 계기가 될 것이다"며 "앞으로도 재생에너지 정책과 차세대 분산 전력망 기술을 국제사회와 공유해 글로벌 협력을 강화하고, 지역기업이 세계시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

전남도는 이번 공적개발원조 사업 외에도 2024년 한국국제협력단 공적개발원조 기획사업에 이어 2025년 시범사업에도 선정돼 '키르기스스탄 전력계통 안정화, 효율화를 위한 분산전원제어 시스템 구축 사업(녹색에너지연구원 주관)'을 추진하고 있다.

지난 6월엔 한국산업기술진흥원(KIAT) 상세기획사업에도 선정돼 '탄자니아 잔지바르 운구자섬 빙구니지역 지속가능한 에너지 시스템 구축 사업(녹색에너지연구원 주관)'을 진행 중이다.

전남도는 국내외 다양한 마이크로그리드 플랫폼 개발과 에너지 자립마을 조성 경험을 바탕으로 개도국의 농촌 전력 접근성 제고와 에너지자립을 뒷받침할 계획이다.

최근 정부가 한국형 차세대 전력망(K-GRID) 구축계획을 발표하면서 전력혁신 역량을 갖춘 전남도가 핵심 후보지로 주목받고 있다. 이번 해외협력 프로젝트들은 전남형 마이크로그리드 실증기술을 해외 현장에 적용하는 선도 사례로서, 후속사업 확장과 연계를 통해 '전남형 K-GRID' 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다.

전남도는 ▲지역혁신클러스터육성사업(전남테크노파크) ▲에너지위크·해외진출 역량강화(에너지밸리기업개발원) ▲글로벌 에너지포럼·IURC(녹색에너지연구원) 등 다양한 국제협력 프로젝트를 통해 도내 기업의 해외 판로 개척을 지원하고, 글로벌 선도기업으로 성장할 수 있는 발판을 마련하고 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>