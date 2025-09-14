롯데온, 키즈 패밀리 세일…150만원 상당 호텔·놀이공원 경품

유명 키즈 브랜드 참여…21일까지 진행

인기 브랜드 최대 50% 할인 혜택

롯데호텔·롯데월드 이용 응모 이벤트 마련

롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 68,300 전일대비 300 등락률 +0.44% 거래량 27,844 전일가 68,000 2025.09.12 15:30 기준 관련기사 사조그룹, 공시 첫해부터 '상생 낙제점'…하청업체 대금 절반만 현금 결제1550만 원어치 주식 전부 ‘던졌다’…롯데 계열사 임원 왜 하필 그때에?백화점 약진 롯데쇼핑, 2분기 영업익 28%↓…상반기는 '선방' 전 종목 시세 보기 close 의 e커머스 플랫폼 롯데온은 오는 21일까지 '키즈 패밀리 세일'을 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 행사에는 에프엔에프(F&F), 더 캐리(THE KARY), 서양네트웍스, 파스텔세상 등 유명 키즈 브랜드 그룹사가 참여한다.

매일 공개되는 신상 키즈 의류를 구매한 선착순 30명에게는 할인에 적립을 더해 최대 50% 체감 할인 혜택을 제공하는 반값 찬스도 제공한다. 대표 상품으로는 MLB 베이직 스몰로고 맨투맨(2만원대), MLB 25N 트랙 러너(4만원대), 아이스비스킷 스마일리 오리지널스 슬리브 포인트 티셔츠(2만원대) 등이 있다. 행사 참여 브랜드를 10만원 이상 구매한 고객에게는 선착순으로 5000 엘포인트(L.POINT)를 증정한다.

행사 기간 중 '힐링 패키지' 이벤트도 열린다. 추첨자 1명에게는 약 150만원 상당의 롯데호텔월드 프리미어 더블(타워호수뷰) 1일 숙박권, 롯데월드 매직패스 자유이용권 3매, 클럽라운지 3인 이용권이 제공된다.

김다솜 롯데온 버티컬마케팅팀장은 "인기 있는 신상 키즈 의류 브랜드를 매일 한정수량, 최대 할인 혜택으로 판매한다"며 "행사 기간 동안 구매 고객을 위한 150만원 상당의 이벤트 경품도 마련했으니 많은 참여를 바란다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



