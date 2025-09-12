장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표 등 지도부가 12일 국회에서 열린 이재명 정부 100일 국정 파탄 실정 토론회에 참석하고 있다.
[포토] 이재명 정부 국정 파탄 실정 토론회 참석하는 장동혁-송언석
2025년 09월 12일(금)
