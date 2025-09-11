본문 바로가기
연천군, 한탄강·임진강에 대농갱이 18만마리 치어 방류

이종구기자

입력2025.09.11 16:57

경기 연천군은 11일 한탄강 및 임진강 수역에서 김덕현 연천군수와 지역 어업인들이 함께한 가운데 대농갱이 치어 18만 마리를 방류했다.

김덕현 연천군수가 11일 한탄강 및 임진강 수역에서 지역 어업인들과 함께대농갱이 치어 18만 마리를 방류하고 있다. 연천군 제공

대농갱이('그렁치')는 동자개과에 속하는 토종 민물고기로, 물이 맑은 모래나 진흙 바닥에 서식하며 30㎝ 이상 성장한다. 민물 매운탕 애호가들에게 인기가 높은 경제성 어종으로, 수질 정화 및 생물 다양성 유지에 중요한 역할을 하는 하천 생태계의 핵심 어종이다.


연천군 어민들은 전문 양식 시설과 관리 기법을 활용해 건강한 대농갱이 치어를 직접 생산하고 있다. 이를 통해 자연 방류 시 생존율을 높이고 생태계 적응력을 강화하며, 체계적인 건강 관리와 환경 적응 훈련을 거친 치어들이 하천에 방류되고 있다.

한편, 연천군은 올해 상반기에 뱀장어, 다슬기, 참게, 쏘가리 등 다양한 수산자원을 방류했으며, 이번 대농갱이 방류에 이어 연말까지 다슬기를 추가 매입해 방류할 계획이다.


김덕현 연천군수는 "사라져가는 토종 어종을 하천에 되살리는 것은 수산생태계 회복뿐만 아니라 어민들의 소득 증대에도 큰 도움이 된다"며 "앞으로도 수산자원의 다양성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.




연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
