배틀그라운드에 지드래곤 뮤비 세트장이…컬래버 콘텐츠 공개

GD 테마 성장형 무기 스킨 등 추가



크래프톤은 '펍지(PUBG): 배틀그라운드' 37.2 업데이트를 통해 지드래곤과의 컬래버레이션 콘텐츠를 선보였다고 11일 밝혔다.

배틀그라운드, 지드래곤 컬래버레이션 테마. 크래프톤 제공 AD 원본보기 아이콘

게임 속에 뮤직비디오 세트장과 이모트 스테이지 등 테마 공간이 적용됐으며, 전리품 상자 이동, 맵 로테이션, 굶주린 자들 모드 복귀 등 다양한 신규 요소도 함께 추가됐다.

이번 프로젝트는 배틀그라운드와 배틀그라운드 모바일, 지드래곤이 각자의 영역에서 강점을 모아 완성한 3자 간 글로벌 협업이다. 지난달 31일 지드래곤의 라스베이거스 콘서트 현장에서 티징 필름을 최초 공개한 데 이어 이달 8일 공식 채널을 통해 메인 트레일러를 공개했다. 컬래버레이션의 콘솔 업데이트는 오는 18일, 펍지 모바일 업데이트는 19일 진행한다.

컬래버레이션을 통해 지드래곤의 감성과 세계관을 담은 다양한 인게임 콘텐츠가 추가됐다. 미라마의 트럭 숍 지역에는 지드래곤 'PO￦ER' 뮤직비디오 세트장을 모티브로 한 공간과 위버멘쉬 팝업이 구현됐다. 미라마 내 일부 건물은 지드래곤 주유소와 팬 다락방으로 새롭게 꾸며졌다.

또 에란겔, 미라마, 비켄디, 태이고, 데스턴, 론도 맵의 일부 시작섬에는 이모트 스테이지가 배치됐다. 스테이지 위에서 전용 이모트를 사용하면 음원에 맞춰 춤출 수 있다. 신규 성장형 무기 스킨과 크로마 스킨도 출시됐다.

한편, 오는 14일까지 펍지 성수에서는 컬래버레이션을 기념한 오프라인 이벤트가 열린다. 현장에는 번지런 체험, 박격포 슈팅 체험을 비롯해 배틀그라운드 이용자를 위한 다양한 프로그램이 마련됐다. 지드래곤 사인 CD와 펍지 x 지드래곤 마우스 패드가 걸린 추첨 이벤트도 진행된다. 주말에는 인플루언서 매치가 예정돼 있어 팬들과의 특별한 교류가 이어질 예정이다.

배틀그라운드의 37.2 업데이트와 펍지 성수 오프라인 이벤트에 대한 자세한 내용은 공식 카페에서 확인할 수 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>