중소형 증권사 잇단 흑자 전환…업종 전반 투자심리 회복

최근 중소형 증권사들이 잇따라 흑자 전환에 성공하면서 주가가 강세를 보이고 있다. 그동안 대형사 대비 부진했던 중소형사들이 실적 개선세를 보이자 증권업종 전반에 대한 투자심리도 회복되는 모습이다.

또한 주식 양도세 대주주 기준 상향 검토 소식이 전해지면서 증권 업종 전반에 매수세가 유입됐다. 세제 완화 기대가 더해지며 단기적으로 증시 불확실성을 줄이고 업종 분위기를 끌어올린 것으로 풀이된다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

