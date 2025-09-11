본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

강원 아리랑·울산 제염기술…전통문화로 지역경제 살린다

이종길기자

입력2025.09.11 09:00

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국가유산청 '전승공동체 활성화' 대상 선정
무형유산 전승단체에 최대 1억5000만원 지원

강원 정선의 '정선 아리랑 전승 체험 프로그램' 현장

강원 정선의 '정선 아리랑 전승 체험 프로그램' 현장

AD
원본보기 아이콘

국가유산청은 내년 '전승공동체 활성화 지원사업' 대상으로 '강원 아리랑 문화 사업화 프로젝트(강원 정선·원주·속초)', '소금으로 이어가는 삶의 기술(울산 남구)' 등 프로그램 열세 개를 선정했다고 11일 밝혔다.


이 사업은 지역문화를 바탕으로 국가무형유산 공동체 종목을 전승하는 단체를 지원해 조사·연구부터 교육·체험, 홍보까지 체계적인 전승 활동을 돕는다. 각 프로그램은 사전 상담과 컨설팅을 거쳐 단계적으로 추진되도록 설계됐으며, 연간 1억원 이상을 지원받을 수 있다.

국가유산청 관계자는 "지자체 간 협업이나 광역 단체 주관 프로그램에는 기존 1억원에 5000만원을 추가해 최대 1억5000만원까지 지원한다"고 설명했다.


협업을 지원하는 첫 프로그램으로는 강원 아리랑 문화 사업화 프로젝트와 '충북의 막걸리, 이야기로 마시다(충북)'가 선정됐다. 개별 지역을 넘어선 광역 단위의 전승 기반 구축과 홍보가 기대된다.


이 밖에도 소금으로 이어가는 삶의 기술, '손으로 빚는 문화(전북 정읍)', '한글서예로 새긴 진도 소리(전남 진도)', '열두 달 즐거운 예천세시기(경북 예천)' 등이 지원 대상에 이름을 올렸다.

각 지자체는 12월 사전 상담 결과를 반영해 내년부터 조사·연구와 교육, 체험 행사 등을 본격적으로 운영한다. 국가유산청 관계자는 "국민이 국가무형유산을 쉽게 향유할 수 있는 문화 콘텐츠를 꾸준히 육성해 전승 기반을 확대하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?"50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

사륜 HEV 연비 20㎞/ℓ… 날렵함에 효율 더한 프리우스

李 대통령 '서민 대출 15.9% 잔인' 발언…이준석·한동훈 "포퓰리즘, 신용 근간 무너져"

'尹 파면' 문형배 "대법관 늘리자며 4심제는 모순…사법개혁도 신중해야"

'트럼프 지지' 보수활동가연설 중 암살…트럼프 "애도"

삼부토건 주가조작 '키맨' 이기훈 목포서 검거·압송… 도주 56일만

새로운 이슈 보기