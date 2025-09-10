본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

李대통령, 최교진·이억원·주병기 청문보고서 11일까지 재송부 요청

임철영기자

입력2025.09.10 18:43

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

임명 절차 밟겠다는 의지로 풀이
강유정 대변인 "국정 공백 둘 수 없어 이틀 기간 두고 요청"

이재명 대통령이 10일 국회에 최교진 교육부 장관 후보자, 이억원 금융위원장 후보자, 주병기 공정거래위원장 후보자 등에 대한 인사청문경과보고서를 11일까지 보내달라고 다시 요청했다. 이들 후보자에 대해 임명 절차를 밟겠다는 의미로 풀이된다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

강유정 대통령실 대변인은 서면 브리핑을 통해 세 후보자에 대한 인사청문 기간이 지난 8일로 종료됐음에도 국회에서 보고서가 채택되지 않은 데 따른 조치라고 설명했다.

강 대변인은 "여야 합의를 통한 보고서 채택 및 송부를 기다렸으나 더는 국정 공백을 둘 수 없어 오늘과 내일 이틀의 기간을 두고 송부를 다시 요청한 것"이라고 부연했다.


인사청문회법은 국회에서 기한 내 인사청문보고서 채택이 불발된 경우 대통령은 10일 이내로 기간을 정해 청문보고서 재송부를 요청할 수 있도록 명시하고 있다. 국회가 여기에도 응하지 않을 경우에는 임명을 할 수 있다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

서울시가 내 건강수명 3년 늘려준다고?

옆자리 승객 불편하다면… 코레일 앱으로 자리 바꾼다

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

잘나가는 '한국산' 카피…짝퉁 피해 규모 11兆 넘었다

"정품 아닌 거 저도 아는데요?"…마약보다 높은 2000% 수익률 알고 보니④

새로운 이슈 보기