전국 비엔날레 연계, 신진작가 전시...124명 작품 511점 소개

광주디자인비엔날레 등 4개 비엔날레 연계

5개 전시...124명 511점 작품 소개

예술경영지원센터는 2025 대한민국 미술축제를 맞아 국내 주요 비엔날레와 연계한 신진작가 전시를 개최한다고 10일 밝혔다. 청주공예비엔날레, 광주디자인비엔날레, 전남수묵비엔날레, 세계서예전북비엔날레와 연계한 5개 전시를 통해 작가 124명의 작품 511점을 소개한다.

세계서예전북비엔날레 '청년 시대소리-정음(正音)' 전시 전경. 예술경영지원센터 AD 원본보기 아이콘

광주디자인비엔날레와 연계해선 2개의 연계 전시가 열린다. 광주 펭귄마을 공예창작촌과 양림문화샘터 등을 무대로 열리는 'Awakening Space: 일상을 깨우는 공간' 전시는 미술, 건축, 디자인이라는 서로 다른 영역이 융합해 기존 공간의 맥락과 기능을 새롭게 구성한다. 15명의 작가가 참여해 77점의 작품을 전시한다. 전시는 11월13일까지 관람할 수 있다.

금남로 소재의 김냇과에서는 '아트 블리츠 광주'가 열린다. '연결과 포용: 팬데믹 이후 예술의 돌풍'을 주제로 50명의 작가가 작품 300점을 선보인다. 작가와 관객의 인터랙티브 세션, 작가들 간의 릴레이 PT 쇼 등 함께 즐길 수 있는 '축제형 전시'를 표방한다. 전시는 오는 18일부터 11월30일까지 관람할 수 있다.

전남국제수묵비엔날레와 연계한 '잠들지 않는 이들을 위한 노래, Nocturne'이 목포대학교 박물관에서 열린다. '수묵은 어디까지 확장될 수 있는가?'라는 질문을 바탕으로, 수묵을 동시대 시각으로 재해석하는 젊은 작가들의 실험적 시선을 담는다. 19명의 작가가 57점의 작품을 선보이며, 관람은 오는 10월29일까지 관람할 수 있다.

청주공예비엔날레와 연계해선 '세상-짓기:재미-짓기'가 청주 한국공예관에서 열린다. 청년 작가들의 기발한 상상으로부터 시작된 흥미로운 작품을 엿볼 수 있다. 도자, 유리, 섬유 등 다양한 소재의 공예에 더해, 미디어, 사운드, 설치 작품을 선보인다. 20명의 작가가 참여해 27점을 전시한다. 관람은 오는 11월2일까지 가능하다.

세계서예전북비엔날레에 맞춰 전주현대미술관에서는 '청년 시대소리-정음(正音)전'이 열린다. '한글서예'의 전통적, 현대적, 문화적 가치를 청년작가의 시선에서 새롭게 재해석한다. 20명의 작가가 참여해 50점의 작품을 전시하며 관람은 오는 10월26일까지 관람할 수 있다.

김장호 예술경영지원센터 대표는 "비엔날레 현장에서 신진작가들의 작품을 선보이게 된 것은 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 이들의 창작 활동이 널리 알려지고 미술시장의 기반을 다져갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>