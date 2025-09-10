가톨릭대학교 의정부성모병원, '건강밸런스 캠페인' 개최

가톨릭대학교 의정부성모병원은 10일 본관 로비에서 경기도청, 경기도영양사회, ㈜미셸푸드 후원으로 '덜짜고 덜달게 내 몸이 생생' 건강밸런스 캠페인을 개최했다. 이번 행사는 지역사회 주민들의 건강한 식습관 정착과 식생활 안전 인식 제고를 위해 마련됐다.

행사에서는 천누리 영양팀장이 저염·저당 질환별 식단 모형과 식중독·감염병 예방 패널을 통해 올바른 식생활 정보를 소개했다. 또한 저당 음료 시음회, 영양상담, 조리 관련 Q&A를 운영해 참가자들에게 맞춤형 상담을 제공하며 식습관 개선의 필요성을 강조했다. 특히 저당 음료 시음회는 외래 환자와 보호자들의 큰 호응을 얻었다.

이태규 병원장은 "작은 식습관의 변화가 건강을 지키는 첫걸음이 된다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 건강한 생활문화를 확산하는 데 앞장서겠다"고 말했다.





