가톨릭대학교 의정부성모병원, '건강밸런스 캠페인' 개최

이종구기자

입력2025.09.10 12:00

가톨릭대학교 의정부성모병원은 10일 본관 로비에서 경기도청, 경기도영양사회, ㈜미셸푸드 후원으로 '덜짜고 덜달게 내 몸이 생생' 건강밸런스 캠페인을 개최했다. 이번 행사는 지역사회 주민들의 건강한 식습관 정착과 식생활 안전 인식 제고를 위해 마련됐다.

가톨릭대학교 의정부성모병원이 10일 본관 로비에서 경기도청, 경기도영양사회, ㈜미셸푸드 후원으로 '덜짜고 덜달게 내 몸이 생생' 건강밸런스 캠페인을 개최하고 있다. 의정부성모병원 제공

가톨릭대학교 의정부성모병원이 10일 본관 로비에서 경기도청, 경기도영양사회, ㈜미셸푸드 후원으로 '덜짜고 덜달게 내 몸이 생생' 건강밸런스 캠페인을 개최하고 있다. 의정부성모병원 제공

행사에서는 천누리 영양팀장이 저염·저당 질환별 식단 모형과 식중독·감염병 예방 패널을 통해 올바른 식생활 정보를 소개했다. 또한 저당 음료 시음회, 영양상담, 조리 관련 Q&A를 운영해 참가자들에게 맞춤형 상담을 제공하며 식습관 개선의 필요성을 강조했다. 특히 저당 음료 시음회는 외래 환자와 보호자들의 큰 호응을 얻었다.


이태규 병원장은 "작은 식습관의 변화가 건강을 지키는 첫걸음이 된다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 건강한 생활문화를 확산하는 데 앞장서겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
