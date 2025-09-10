에스알, 국정과제 이행 위한 새 경영전략 착수

123대 국정과제 완수

에스알 지속성장 도모

수서고속철도(SRT) 운영사 에스알(SR)이 정부의 123대 국정과제를 뒷받침하기 위한 중장기 경영전략 수립에 들어갔다고 10일 밝혔다. 공기업으로서 책무를 다하는 동시에 미래 성장동력도 확보하겠다는 구상이다.

에스알은 전날 중장기 경영전략 수립 용역 착수보고회를 열고 국민 안전 강화, 인공지능 전환(AX), 양질의 일자리 창출, 탄소중립 선도 등 핵심 국정과제를 경영목표로 설정했다. 회사 전략을 정부 정책과 정합성 있게 설계하겠다는 의미다.

향후 전략은 실행 가능한 사업 발굴과 성과 관리에 초점이 맞춰진다. 에스알은 이달 중 임직원들이 참여하는 전략 워크숍을 열어 안전, 인공지능(AI), RE100(재생에너지 100%) 등 철도산업의 미래 과제를 논의할 예정이다.

앞서 에스알은 지난달 '국정과제 추진위원회'를 신설해 과제별 세부 사업과 로드맵을 마련해왔다. 이번 중장기 전략에도 추진위원회 결과가 반영돼 실행력을 높일 방침이다.

이종국 에스 대표이사는 "정부 국정과제는 실효성 있는 기관 전략을 수립하는 데 가장 중요한 기반"이라며 "정부정책과 연계성 높은 경영전략을 수립하고 구체적인 성과를 도출할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





