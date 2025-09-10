"제철소 달리는 로봇"…포스코홀딩스, '산업용 AI 로봇 경진대회' 개최

전국 32개 대학 84개 팀 참가…본선 7팀

다관절 협동로봇과 4족로봇 자율보행 분야

김기수 CTO "청년 인재 육성에 기여하겠다"

포스코홀딩스가 산업 현장의 과제를 인공지능(AI)과 로봇 기술로 풀어내는 대학생 대상 대회를 열었다. 철강과 이차전지소재 등 핵심 사업과 연계해 로봇 시스템 적용 가능성을 모색하고, 작업자 안전을 강화하는 AI 기반 제조 기술의 잠재력을 확인하기 위해 마련된 자리였다.

포스코그룹은 전날인 9일 경북 포항시 본사 국제관에서 '산업용 AI 로봇 경진대회'를 열었다고 10일 밝혔다. 그룹 차원에서 경연대회가 열린 건 처음이다. 지난 5월부터 전국 대학(원)생을 대상으로 참가 신청을 받아 32개 대학 84개 팀이 도전했으며, 12대 1 경쟁률을 뚫은 7개 팀이 본선에 올랐다.

9일 경북 포항시 본사 국제관에서 열린 '산업용 AI 로봇 경진대회'에서 참석자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 포스코 AD 원본보기 아이콘

본선에서는 다관절 협동로봇과 4족 보행 로봇 분야 경연이 진행됐다. 협동로봇 챌린지에서는 이차전지 소재 열처리 공정을 본뜬 미션으로 불량 블록을 집어 교체하는 과제가 주어졌고, 속도와 정확성이 평가 기준이 됐다. 4족 보행 로봇 분야에서는 계단과 협소 구간 등 제철소 설비 점검 환경을 재현한 트랙을 완주하는 능력이 시험대에 올랐다.

대상은 4족 보행 로봇 분야에서 성균관대 '애자일(Agile)팀'이, 다관절 협동로봇 분야에서 서울시립대 '로보틱스 ARM팀'(다관절 협동로봇)이 차지했다. 수상팀에는 포스코그룹 회장상과 총 4000만원 규모 상금이 주어졌다. 이들에게는 포스코홀딩스 연구과제 참여 기회와 포스코DX 채용 가점 혜택도 제공됐다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>