"故대도서관 사인은 뇌출혈…오해로 상처 커지지 않기를"

윰댕 "이혼 때 재산분할 없었다"

"상주 이름, 대도서관 동생 부탁"

지난 6일 사망한 1세대 유명 유튜버 '대도서관'(본명 나동현·47)의 발인이 9일 엄수된 가운데 고인의 전처인 유튜버 윰댕(본명 이채원)이 심경을 밝혔다. 고인의 발인은 이날 오전 8시 서울 광진구 화양동 건국대학교병원 장례식장에서 거행됐다. 장지는 인천 약사사이다. 고인의 전처인 윰댕은 상주로 이름을 올렸으며 장례식 동안 아들과 함께 빈소를 지키며 조문객을 맞았다.

"사인은 뇌출혈…자는 모습 그대로 눈감아"

유튜버 대도서관(나동현)과 전 부인 유튜버 윰댕(이채원). 유튜브 영상 캡처 AD 원본보기 아이콘

윰댕은 이날 밤 자신의 유튜브 채널 게시판에 "저와 대도님, 그리고 제 아이에 대한 사실과 다른 이야기들이 퍼지고 있어 더 이상 오해로 상처가 커지지 않기를 바라는 마음으로 몇 가지를 분명히 말씀드리고자 한다"고 글을 적었다.

윰댕은 대도서관의 사망 원인에 대해 "혹시 남을 의혹이 없도록 부검을 진행했으며 최종적으로도 뇌출혈이 원인임이 확인됐다. 제가 도착했을 때 대도님은 오랫동안 봐왔던 자는 모습 그대로 편안하게 눈을 감고 계셨다"고 밝혔다.

윰댕은 "최근 약간 혈압이 높아 약을 챙겨야겠다는 얘길 했지만 평소 두통이나 2년 전 건강검진에서도 별다른 이상은 없었기에 따로 MRA를 찍지 않아 (뇌동맥) 꽈리를 발견할 수가 없었다"고 했다. 이어 "한 가지 분명히 말씀드리고 싶은 것은 대도서관의 아버님은 심근경색이 아니라 간경화로 돌아가셨다"며 "대도서관 가족에게 유전성 심장질환이 있다는 이야기는 전혀 사실이 아니다"라고 선을 그었다.

"돈 때문에 상주 했다는 말, 너무 아프다"

대도서관 영정사진. 서수경 스타일리스트 인스타그램 캡처 원본보기 아이콘

윰댕은 자신에게 쏟아진 악성 댓글과 루머에 대해서 입장을 전했다. 그는 "(결혼 당시) 대도서관은 초혼, 저는 재혼으로 아들이 한 명 있었다. 신혼집은 제가 마련했고, 생활비는 서로 반씩 부담했다"며 "이혼할 때 재산 분할은 없었고 각자 벌어온 것은 각자 가져갔다"고 했다.

그는 "상주로 이름이 올라간 건 대도서관 여동생의 부탁이었다"며 "돈 때문에 상주를 했다는 이야기는 마음이 너무 아프다. 함께한 세월이 있는데 마지막 가는 길 같이 해줄 수도 있는 것 아닌가. 너무 삭막하게만 생각하지 않았으면 좋겠다"고 했다. 그러면서 "제 오래된 영상에 남겨진 좋지 않은 글들은 따로 지우지 않겠다"며 "시간이 흐른 뒤 여러분 스스로 마음이 움직일 때 지워주신다면 그것만으로도 충분히 큰 의미가 될 거라 믿는다"고 했다.

끝으로 윰댕은 "갑작스러운 이별이라 아직 믿을 수가 없지만 대도서관은 사랑하는 가족, 좋은 지인들, 그리고 팬분들과 함께하며 누구보다 행복하게 지내다 떠났다"며 "부디 너무 염려하지 마시고 좋은 기억만 오래도록 간직하자"고 했다.

유튜브 구독자 144만명을 보유한 대도서관은 1세대 인터넷 방송인이다. 2002년 '세이클럽'에서 인터넷 방송을 시작했고 아프리카TV, 트위치 등에 게임을 하는 영상을 올리며 인기를 얻었다. 대도서관은 윰댕과 2015년 결혼했다. 인기 유튜버 커플로 인기를 모았던 이들은 결혼 후에도 활발한 활동을 이어갔다. 이후 2020년 윰댕이 전남편 사이에서 태어난 아들이 있다고 밝혀 화제가 됐고, 2023년 합의 이혼을 발표하며 "안 좋은 일로 헤어지는 건 아니다"며 "친구로 지내게 됐다"고 전했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>