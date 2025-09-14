미 공군 작전기 '심판의 날' 시험비행 시작…본토 핵전쟁 대비하나

새 핵지휘통제기 2036년 배치

본토 핵전쟁 대비 비상지휘소 역할

미국 우주항공기업인 시에라네바다가 개발 중인 신형 핵지휘통제기 E-4C항공기의 모습. 시에라네바다 홈페이지

미 공군이 신형 핵지휘통제기인 E-4C 항공기의 시험비행을 시작했다. 2036년까지 실전배치가 목표인 E-4C 항공기는 미국 본토 핵전쟁 발생시 비상공중지휘소 역할을 한다. 미국이 본토 미사일 방어체계인 '골든돔(Golden Dome)' 프로젝트에 이어 핵지휘통제기 개발에도 속도를 내는 이유는 최근 중국의 핵전력 강화 속도를 의식한 움직임으로 해석되고 있다.

美 신형 핵지휘통제기 E-4C, 시험비행…2036년 실전배치 목표

미국 군사매체인 디펜스뉴스에 따르면 미 공군은 지난 5일(현지시간)부터 E-4C 항공기의 시험비행을 시작했다. 이 항공기는 '생존 가능 공중작전센터(SAOC)'로 불리며, 미국 본토의 핵전쟁 혹은 이에 준하는 비상사태로 지상 내 군사지휘가 불가능해질 때 대통령과 국방장관 등 정부 요원들이 탑승해 비상지휘가 가능토록 설계됐다.

민항기인 보잉747-8 항공기를 매입해 외관은 민항기처럼 보이지만 군용으로 개조 작업을 진행 중이다. 미국 우주항공업체인 시에라네바다와 미 공군이 개조작업에 뛰어들었다. 시에라네바다는 시험비행과 지상에서의 안전 시험 등을 내년 초까지 진행할 계획이라고 밝혔다.

E-4C 개발이 본격화되기 시작한 것은 지난해 6월부터다. 기존 핵지휘통제기인 E-4B 항공기가 실전배치된지 50년이 지나 노후화되면서 2019년부터 교체 필요성이 제기돼왔고, E-4B의 사용연한이 종료돼 안전 우려가 커지면서 E-4C 개발사업이 시작됐다. 미 공군은 시에라네바다와 130억달러(약 18조원) 규모의 E-4C 납품 계약을 체결했으며, 2036년 7월까지 5대의 E-4C 항공기의 실전배치를 완료한다는 방침이다.

자체 핵무기 탑재·EMP 공격도 견뎌…강력한 공중 벙커

기존 비상시 핵지휘통제기인 E-4B 나이트워치 항공기의 모습. 미 공군 홈페이지

이러한 핵지휘통제기는 보통 미국 대통령이 해외순방 때 이용하는 전용기인 에어포스원과 함께 비상시에 대비해 함께 움직인다. 외관상 민항기인 보잉 747과 구분되지 않는 에어포스원과 달리 기체 상단에 레이더 장치가 튀어 나와있다. 미국 정부는 핵지휘통제기를 5~6대 운용 중이며, 이중 일부는 미 국방장관의 전용기로도 활용하고 있다.

1973년 E-4A 항공기가 처음 개발된 이후 1985년 현재 사용 중인 E-4B 항공기로 개조됐다. E-4B 항공기는 전자기펄스(EMP) 공격에 견딜 수 있고, 미사일과 포탄 공격에 대비한 방폭체계도 갖추고 있다. 비행 및 업무인력 포함 112명의 승무원이 탑승 가능하며 한번 주유시 35시간 이상 비행할 수 있다. 이후 공중급유를 받으면 최장 일주일동안 착륙없이 비행할 수 있다.

또한 본토 핵공격에 대비한 공중 지휘통제센터 역할 수행을 위해 여러 지휘통제시스템이 갖춰져있다. 지상 통신망이 모두 끊어져도 인공위성 및 다른 네트워크를 통해 소통이 가능하다. 또한 기체에 비상시에 대비한 핵무기도 탑재할 수 있다. 이로인해 '심판의 날(Doomsday Plane) 항공기'라는 별칭이 붙었다. 신형기종이 될 E-4C는 아직 정확한 제원은 알려지지 않았지만, 기존 E-4B보다 훨씬 향상된 기능을 가질 것으로 예상된다.

中 핵전력 강화 경계…"2030년 미·러 전력 맞먹을 것"

3일(현지시간) 중국 베이징에서 열린 80주년 전승절 열병식에 나온 중국의 각종 핵미사일 모습. 신화연합뉴스

미국 정부가 골든돔 시스템에 이어 신형 핵지휘통제기 개발을 서두르는 배경은 중국의 핵전력을 의식한 것이란 분석이 나오고 있다. 당장은 미국과 중국간 핵전력 격차가 여전히 크지만, 중국이 빠른 숫자로 핵무기 비축량을 늘리면서 점차 격차가 좁아지고 있다.

스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 올해 중국의 보유 핵탄두 숫자는 600기 정도로 추정되며 이는 지난해 대비 100기가 늘어난 숫자다. 이에비해 미국은 핵탄두 숫자가 지속 감소하고 있다. 2025년 기준 미국의 핵탄두 총 숫자는 5177기지만 이중 실전 배치된 핵탄두는 1770기이며, 미배치된 핵탄두가 1930기, 퇴역 및 해체 대기 중인 핵탄두는 1477기에 이른다.

중국이 현재 속도대로 매년 핵탄두를 100기씩 늘려 실전배치하면 2030년대에는 미국과 핵전력이 필적할 정도로 강해질 것이란 전망도 나온다. SIPRI는 보고서를 통해 "중국은 북부 사막과 동부 산악지대에 약 350기의 대륙간탄도미사일(ICBM) 고정식 발사시설(사일로)을 건설 중"이라며 "중국이 자국 핵전력을 어떻게 구성할지에 따라, 2030년께 미국만큼 많은 ICBM을 보유할 수도 있다"고 밝혔다.

미국의 싱크탱크인 전략국제문제연구소(CSIS)도 "중국은 향후 수년 내 신형 고속증식로를 통해 핵물질을 대량 비축할 수 있으며, 이를 통해 핵무기 숫자를 빠르게 늘려나갈 것"이라며 "이에 비해 미국은 핵 현대화 프로그램이 예산문제와 정치적 갈등 속에 더디게 진행되고 있으며 자칫 중국과의 경쟁에서 뒤쳐질 위험성이 있다"고 경고했다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



