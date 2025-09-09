콜롬비아 주지사단, 성남시 스마트도시 사례 벤치마킹

도시정보통합센터·드론종합관제실 등

스마트도시 서비스 현장 체험

경기 성남시(시장 신상진)는 콜롬비아 전국주지사연합(Federacion Nacional de Departamentos) 대표단이 최근 시를 방문해 스마트도시 적용 기술과 운영 사례를 체험했다고 9일 밝혔다. 대표단은 에라스모(Erasmo Zuleta Bechara) 의장을 비롯해 주지사 6명과 고위급 공무원 등 총 17명으로 구성됐다.

임종철 부시장(오른쪽에서 네 번째)이 지난 5일 성남시를 방문한 콜롬비아 전국주지사연합 대표단과 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

대표단은 지난 5일 성남시의 주요 스마트도시 기관을 둘러보며 운영 중인 서비스를 벤치마킹하고, 임종철 성남시 부시장과 환담을 통해 상호 관심사에 대해 의견을 나눴다.

이 자리에서 임 부시장은 "우리 시의 스마트도시 기술을 적용한 현장을 둘러보며 성남시의 사례가 도움이 되기를 희망한다"며 "이번 방문을 계기로 콜롬비아 정부와 성남시가 우호적인 교류를 확대해 나가기를 바란다"고 말했다.

콜롬비아 주지사단은 이어 도시정보통합센터와 드론종합관제실을 차례로 둘러보며 성남시가 운영하는 스마트도시 서비스를 직접 확인했다. 사물인터넷(IoT) 기반 안전관리시스템, 인공지능을 활용한 지능형 관제, 드론 배송 등 첨단 기술이 도시와 조화를 이루는 사례들이 소개됐다.

에라스모 의장은 "성남시가 인공지능, 드론, 바이오헬스 등 4차산업혁명의 중심지로서 다양한 기술을 도시와 유기적으로 융합한 모습을 직접 확인할 수 있어 매우 인상적이었다"며 "이번 방문을 통해 콜롬비아가 판교와 같은 정부-민간 협력형 스마트 생태계를 구축하는 데 큰 도움이 되었다"고 말했다.

한편 성남시는 이번 콜롬비아 대표단 방문 이전에도 해외 도시들과 활발히 교류해왔다. 지난해 4월에는 우즈베키스탄 고위급 대표단이 성남시의 디지털 행정과 대민 서비스 혁신을 벤치마킹하기 위해 도시정보통합센터를 견학했으며, 같은 해 5월에는 사우디아라비아 알울라왕립위원회(RCU) 대표단이 성남시를 방문해 스마트시티 애플리케이션과 드론 배송 등 첨단 기술 사례를 살펴봤다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>