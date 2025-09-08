본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

순천 풍덕동주민자치회, '총회'서 마을발전 청사진 확정

호남취재본부 이경환기자

입력2025.09.08 16:51

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

올해 사업 성과 공유·내년 사업 선정
350여명 참여…주민자치 '실현의 장'

순천시 풍덕동 주민자치회는 지난 5일 생태비즈니스센터에서 350여명의 지역주민이 참석한 가운데 주민총회를 개최했다. 순천시 제공

순천시 풍덕동 주민자치회는 지난 5일 생태비즈니스센터에서 350여명의 지역주민이 참석한 가운데 주민총회를 개최했다. 순천시 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 순천시 풍덕동 주민자치회는 지난 5일 생태비즈니스센터에서 350여명의 지역주민이 참석한 가운데 주민총회를 열고, 올해 사업 성과를 공유하고 내년도 사업 계획을 최종 확정했다고 8일 밝혔다.


이번 주민총회는 주민들이 직접 제안·발굴한 마을 의제를 투표로 결정하는 풀뿌리 민주주의 현장이었으며, 주민 누구나 자유롭게 참여할 수 있는 열린 소통의 장으로 마련됐다.

특히 지난 8월 한 달간 경로당 등을 통한 사전투표에서 총 943명이 참여해 마을 인구의 14% 이상이 적극 의견을 개진했다. 이를 통해 장미마을 브랜드화 사업 등 16건의 지역 밀착형 사업이 최종 선정됐다.


김종선 주민자치회장은 "이번 총회는 주민이 직접 참여하는 축제이자, 회의의 장으로 다양한 의견들이 취합돼 내년도 풍덕동 발전을 이끄는 마중물이 될 것이다"고 말했다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, 생계 잃은 노동자들[서울우유 갑질]① 대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 뺨치는 서비스… 2시간 웨이팅 아깝지 않아"

주4.5일제· 정년연장, '갓생'살다

최악의 위기 혁신당…'창업자' 조국이 구할 수 있을까

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

"의대보다 좋아요" 입시전형 1순위 부상한 '계약학과'

국내 최대 성착취 '자경단' 김녹완 무기징역 구형…"사과 편지 쓰고싶다"

새로운 이슈 보기