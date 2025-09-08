본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

우리은행-캐시노트, 190만 소상공인 위한 라운지 신설

황윤주기자

입력2025.09.08 16:16

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소상공인 맞춤형 금융서비스 제공
플랫폼 통한 비대면 가입
소상공인 금융 접근성 강화

우리은행-캐시노트, 190만 소상공인 위한 라운지 신설
AD
원본보기 아이콘

우리은행이 한국신용데이터의 소상공인 전용 플랫폼인 캐시노트에 우리은행 전용 상품관 '우리은행 사장님 라운지'를 오픈하고 맞춤형 금융서비스를 제공한다고 8일 밝혔다.


190만 소상공인이 이용 중인 캐시노트에서 선보이는 '우리은행 사장님 라운지'에서는 △WON기업정기예금 △우리OH!클릭대출 △우리더모아사업자통장 등 소상공인 특화 상품을 비롯해 △주택청약저축 △개인형IRP 등 일반 고객이 가입할 수 있는 금융상품을 제공한다. 금융상품 외에도 알뜰폰 서비스인 우리WON모바일에도 가입할 수 있다.

캐시노트 상품별 화면에서 '상품 가입하러 가기'를 클릭 시 우리은행 홈페이지와 우리WON뱅킹 앱으로 연계되어 가입할 수 있다. 개인형IRP와 우리WON모바일에 신규 가입 시 우리은행에서 진행하고 있는 신규 가입 이벤트에도 참여할 수 있다.


우리은행 관계자는 "한국신용데이터와 함께 업무 시간 중 은행 방문이 어려운 소상공인이 비대면으로 편하게 금융상품에 가입할 수 있도록 서비스를 준비했다"며 "앞으로도 소상공인에 대한 금융상품과 서비스를 확대해 포용금융을 실천하겠다"라고 말했다.




황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, 생계 잃은 노동자들[서울우유 갑질]① 대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 뺨치는 서비스… 2시간 웨이팅 아깝지 않아"

주4.5일제· 정년연장, '갓생'살다

최악의 위기 혁신당…'창업자' 조국이 구할 수 있을까

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

"의대보다 좋아요" 입시전형 1순위 부상한 '계약학과'

日자민당 차기 총재 경쟁 급물살…추천인 확보전 치열

새로운 이슈 보기