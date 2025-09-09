본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

관망세 속 돋보이는 실적株...비중확대를 고려 중이었다면

입력2025.09.09 13:18

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국내 증시는 관망세 속 횡보하며 거래량과 거래대금이 줄고 있지만, 일부 기업의 실적 전망은 개선되며 관심을 받고 있다. 전문가들은 불확실한 장세에서 포트폴리오를 실적 개선이 예상되는 종목과 낙폭 과대주 중심으로 구성할 것을 권고한다.


금융·증권 업종을 포함한 일부 업종은 실적 개선 기대가 높아 긍정적 신호로 평가된다. 증권가에서는 당분간 개별 종목 장세가 이어질 것으로 보고, 실적 기반 종목 선별이 투자 성공의 핵심이 될 것으로 조언한다.

관망세 속 돋보이는 실적株...비중확대를 고려 중이었다면
AD
원본보기 아이콘

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.


여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.


◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.


하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.


○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113


HJ중공업 , 삼성전자 , 한화오션 , 두산에너빌리티 , 세진중공업


※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장 [단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"물 언제 나오냐 화 내지 말아달라" 강릉 호텔 직원 호소

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵

LG엔솔·SK온, 미국 내 인력 재조정…공장 준공 차질 최소화 총력

정부 ‘모듈러 주택’ 전면 확대…임대는 합격, 분양은 시기상조

새로운 이슈 보기