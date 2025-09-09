관망세 속 돋보이는 실적株...비중확대를 고려 중이었다면

국내 증시는 관망세 속 횡보하며 거래량과 거래대금이 줄고 있지만, 일부 기업의 실적 전망은 개선되며 관심을 받고 있다. 전문가들은 불확실한 장세에서 포트폴리오를 실적 개선이 예상되는 종목과 낙폭 과대주 중심으로 구성할 것을 권고한다.

금융·증권 업종을 포함한 일부 업종은 실적 개선 기대가 높아 긍정적 신호로 평가된다. 증권가에서는 당분간 개별 종목 장세가 이어질 것으로 보고, 실적 기반 종목 선별이 투자 성공의 핵심이 될 것으로 조언한다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

HJ중공업 HJ중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 26,950 전일대비 2,250 등락률 -7.71% 거래량 12,672,633 전일가 29,200 2025.09.09 13:15 기준 관련기사 HJ중공업, 친환경 컨테이너선 4척 수주…6400억원 규모박스권 오락가락 국내 증시...순환매 흐름에 제대로 올라타려면?라면株, 한류 콘텐츠 열풍에 ‘함박웃음’...기회를 살려줄 투자금 활용법은? 전 종목 시세 보기 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,000 전일대비 900 등락률 +1.28% 거래량 8,464,819 전일가 70,100 2025.09.09 13:15 기준 관련기사 코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환박스권 오락가락 국내 증시...순환매 흐름에 제대로 올라타려면?코스피, 외인·기관 순매수에 강보합 마감…3220선 '눈앞' 전 종목 시세 보기 close , 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 110,150 전일대비 750 등락률 -0.68% 거래량 1,172,452 전일가 110,900 2025.09.09 13:15 기준 관련기사 한화 '유럽형 방산 솔루션' 선보여…영국 방산 전시회 참가박스권 오락가락 국내 증시...순환매 흐름에 제대로 올라타려면?코스피, 외인·기관 순매수에 강보합 마감…3220선 '눈앞' 전 종목 시세 보기 close , 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 62,150 전일대비 1,250 등락률 +2.05% 거래량 3,153,579 전일가 60,900 2025.09.09 13:15 기준 관련기사 박스권 오락가락 국내 증시...순환매 흐름에 제대로 올라타려면?관망세 속에서도 돋보이는 실적 개선 종목, 전략적 선별 필요코스피, 외인·기관 순매수에 3200선 '강보합' 전 종목 시세 보기 close , 세진중공업 세진중공업 075580 | 코스피 증권정보 현재가 22,200 전일대비 1,300 등락률 -5.53% 거래량 4,125,991 전일가 23,500 2025.09.09 13:15 기준 관련기사 [이주의 관.종]미국발 훈풍에 돛단 조선업…조선기자재 주목[특징주]'美번스·톨레프슨법 우회수혜 기대' 세진중공업, 5%대↑[특징주]세진중공업, 군산조선소 MRO 전환 반사 수혜 기대감에 신고가 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>