공공기관 10곳, 혁신생태계 조성 위한 '데이터 실무 협의체' 구성

중소벤처기업부·산업통상자원부·국토교통부·해양수산부 4개 부처 산하 10개 기관은 공공데이터 제공 및 데이터 기반 혁신생태계 조성을 위한 '데이터 실무 협의체'를 구성했다고 8일 밝혔다.

협의체는 중기부 산하 창업진흥원, 신용보증재단중앙회, 장애인기업종합지원센터, 중소기업기술정보진흥원, 중소벤처기업연구원, 한국벤처투자, 한국중소벤처기업유통원 7곳을 비롯해 산업부 산하 한국무역보험공사, 국토부 산하 한국철도공사, 해수부 산하 해양환경공단 등 총 10개 기관으로 구성돼 있다.

협의체는 급변하는 경제 환경 속 데이터 기반 의사결정 및 정보 제공과 인공지능(AI) 친화·고가치 데이터 개방 및 관리 등의 중요성이 커지면서 출발했다. 기관 간 공동 협력을 통해 데이터 행정 기관으로 도약하고 데이터 관련 혁신생태계 조성 등을 목표로 하고 있다.

이들은 ▲대국민 데이터 경진대회 ▲데이터 인식 제고 교육 및 행사 ▲대국민 의견청취 간담회 등 소통을 통한 AI 친화·고가치 데이터 발굴과 양질의 데이터 개방에 힘쓸 예정이다. 이 외에도 ▲데이터 시각화 및 AI 서비스 제공 등 대국민 서비스 편의성 제고 ▲실무자 교류를 통한 데이터 발전 방안 모색 등 다양한 분야에서 상호 협력할 방침이다.

한편 협의체는 지난달 기준 공공데이터포털 공공데이터포털에 파일데이터 813건, 오픈 API 40건 등 총 853건의 데이터를 개방했다. 앞으로 한국지능정보사회진흥원(NIA)과도 협력해 데이터 기반 혁신생태계 조성을 위해 노력할 계획이다.

협의체 소속 10개 기관은 "지속적이고 유기적인 협력을 통해 중소벤처기업의 성장과 데이터 혁신생태계 조성 등 우리나라 데이터 경제 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





