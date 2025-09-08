[특징주]포바이포, 300억 주주배정 유증 소식에 13%↓

포바이포 포바이포 389140 | 코스닥 증권정보 현재가 12,040 전일대비 2,060 등락률 -14.61% 거래량 137,535 전일가 14,100 2025.09.08 09:17 기준 관련기사 포바이포, 올 2분기 EBITDA 기준 흑자 전환포바이포, LG전자 베스트샵 대전본점 미디어아트 콘텐츠 공간 조성모처럼 찾아온 기회? 연 4%대 최저금리로 4배 투자금 활용 가능! 전 종목 시세 보기 close 가 장 초반 약세다.

8일 오전 9시 3분 기준 포바이포는 전 거래일 대비 13.62%(1920원) 급락한 1만2180원에 거래되고 있다.

지난주 회사가 장 마감 후 운영자금 등 약 300억원을 조달하기 위해 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다고 공시한 것이 매도세를 부추긴 것으로 해석된다. 주당 9630원에 신주 310만주(보통주)가 발행될 예정이며, 신주 상장 예정일은 12월 29일이다. 발생한 실권주에 대해선 같은 달 9일부터 10일까지 일반공모 청약을 진행한다.

이는 기존 주주에게 먼저 신주를 살 권리를 주고(주주배정), 남은 물량(실권주)을 일반 투자자에게 공개 청약으로 파는(일반공모) 방식의 자금 모집이다. 실권주 일반공모로 새 주식이 시장에 추가 발행되면 전체 발행주식 수가 늘고, 기존 주주의 지분율과 주당 가치가 희석돼 주가에는 하방 리스크로 작용할 공산이 크다.

포바이포는 콘텐츠 인공지능(AI) 솔루션 업체로 지난 4일 X-선 진단 의료기기 전문기업 제노레이와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하며 의료기기 영상 솔루션 시장에 본격 진출을 선언했다.





