"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

'AI 동선 추적 시스템' 성과 첫 사례

인공지능(AI)이 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 실종자의 동선을 추적한 첫 사례가 나왔다.

7일 연합뉴스에 따르면 경기 안양동안경찰서에는 지난 6월24일 오전 1시24분께 "지인이 자살을 암시하는 메시지를 보내고 휴대전화를 꺼버렸다"는 신고가 들어왔다.

A씨의 휴대전화 위칫값이 나온 곳으로 출동한 경찰은 A씨가 자택에서 가족들과 함께 있는 것을 확인했고 당장 위험한 상황은 아니라고 판단해 철수했다.

하지만 가족들은 얼마 지나지 않아 A씨가 사라졌다고 재차 신고했다. 이에 경찰은 'AI 동선 추적 시스템'을 활용해 A씨를 추적하기로 했다. 이는 찾고자 하는 대상의 사진과 옷차림 등을 입력하고 특정 권역을 설정하면 AI가 해당 권역 내 CCTV를 분석해 대상자를 찾는 시스템이다. 현재 안양동안경찰서 등 전국 일부 경찰서에서 시범운영 중이다.

경찰은 이 시스템에 A씨의 실종 당시 옷차림인 회색 티셔츠에 검정 칠부바지와 함께 그의 사진을 입력하고 수색 위치를 거주지 주변으로 제한해 CCTV를 분석하도록 했다.

분석 결과, 이 시스템을 통해 주거지 인근 공원에서 A씨 모습이 찍힌 CCTV 화면을 식별했고, 경찰은 이를 토대로 신고 접수 3시간 만에 A씨를 찾았다.

AI 동선 추적 시스템이 성과를 거둔 것은 이번 사건이 전국 최초인 것으로 알려졌다.

경찰은 이 시스템에 대한 시범운영 결과를 토대로 개선한 뒤 확대 적용하는 방안을 검토 중이다.





