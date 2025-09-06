본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

케데헌 '골든' 英 싱글차트 통산 5주째 1위

박승욱기자

입력2025.09.06 10:35

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) '골든'이 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 통산 5주째 1위를 기록하고 있다.


케데헌 '골든' 英 싱글차트 통산 5주째 1위
AD
원본보기 아이콘

5일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면 골든은 올리비아 딘의 '맨 아이 니드(Man I Need)'를 제치고 전주와 동일하게 1위를 유지했다.

골든은 영화 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 노래로, SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 부른 곡이다. 노래를 부른 세 사람 모두 한국계 미국인이다.


93위로 처음 싱글 차트에 이름을 올린 골든은 31위, 20위, 9위, 4위 1위, 2위 이후 이번주까지 4주 연속 1위를 차지했다. 이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서도 통산 3주째 1위를 유지하고 있다.


이와 함께 영화 속 경쟁 보이그룹인 사자 보이즈 노래 '소다 팝(Soda Pop)'은 5위, '유어 아이돌(Your Idol)'은 8위에 올랐다.

한편 걸그룹 트와이스 정연, 지효, 채영이 부른 OST '테이크다운(Takedown)'이 24위를 차지하며 OST 총 4곡이 오피셜 싱글 차트에 진입했다. 또 트와이스의 '스트래티지(STRATEGY)'는 32위, 블랙핑크의 '뛰어'는 34위, 캣츠아이의 '가브리엘라(GABRIELA)'는 46위, 로제의 '아파트(APT)'는 51위, 스트레이 키즈의 '세리머니(Ceremony)'는 87위로 집계됐다.


오피셜 차트 측은 "K팝은 이번주 6곳이 상위 40위 안에 들면서 군림하고 있다"고 평가했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

빵 하나에 만 원 넘어도 턱턱 사…더 비싼 빵 찾는 사람들, 이유 알아보니[빵값의 비밀] 빵 하나에 만 원 넘어도 턱턱 사…더 비싼 빵 찾는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

中 열병식 나온 전지구 타격 탄도미사일…美 골든돔 노리나

인천 교사, 수업용 드론 팔아 2000만 원 챙겼다…'파면'

'성적 집착'으로 자기 다리 괴사한 의사…보험 사기까지

日 사우나서 불법 성매매로 연매출 10억…한국인 업주 체포

"신의 은총"…오심 논란 서울올림픽 금메달, 주인 찾아가다

"가뭄, 재난급인데"…강릉 호텔, 홈쇼핑서 패키지 판매 논란

삼성·SK하이닉스 성과급 가른 'EVA' 뭐길래

새로운 이슈 보기