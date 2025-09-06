케데헌 '골든' 英 싱글차트 통산 5주째 1위

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) '골든'이 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 통산 5주째 1위를 기록하고 있다.

5일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면 골든은 올리비아 딘의 '맨 아이 니드(Man I Need)'를 제치고 전주와 동일하게 1위를 유지했다.

골든은 영화 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 노래로, SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 부른 곡이다. 노래를 부른 세 사람 모두 한국계 미국인이다.

93위로 처음 싱글 차트에 이름을 올린 골든은 31위, 20위, 9위, 4위 1위, 2위 이후 이번주까지 4주 연속 1위를 차지했다. 이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서도 통산 3주째 1위를 유지하고 있다.

이와 함께 영화 속 경쟁 보이그룹인 사자 보이즈 노래 '소다 팝(Soda Pop)'은 5위, '유어 아이돌(Your Idol)'은 8위에 올랐다.

한편 걸그룹 트와이스 정연, 지효, 채영이 부른 OST '테이크다운(Takedown)'이 24위를 차지하며 OST 총 4곡이 오피셜 싱글 차트에 진입했다. 또 트와이스의 '스트래티지(STRATEGY)'는 32위, 블랙핑크의 '뛰어'는 34위, 캣츠아이의 '가브리엘라(GABRIELA)'는 46위, 로제의 '아파트(APT)'는 51위, 스트레이 키즈의 '세리머니(Ceremony)'는 87위로 집계됐다.

오피셜 차트 측은 "K팝은 이번주 6곳이 상위 40위 안에 들면서 군림하고 있다"고 평가했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>