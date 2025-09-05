신한투자증권, 신용이자 연 3.6% 이벤트 실시

신한투자증권은 고객에게 실질적인 금리 혜택을 제공하기 위해 오는 11월 30일까지 신용이자 연 3.6% 이벤트를 실시한다고 5일 밝혔다.

이번 이벤트는 신용서비스 미이용 고객 및 기존 등록 고객 중 25년 3월 1일 이후 신용 무거래 고객 대상으로 진행된다. 신청일 이후 90일 간 신규 매수 건에 이자율 연 3.6%가 고정 적용된다. 이벤트 적용기간(90일) 종료 후에는 별도 통보 없이 정상 이자율을 산정해 이자가 부과되는 방식이다.

이와 함께 신한투자증권은 이벤트 신청 계좌로 신용 거래, 국내 주식 거래 시 추첨을 통해 최대 250만원 이자지원금을 제공하는 이벤트도 진행한다. ▲신용 잔고 1000만원 이상과 국내주식 거래 2000만원 이상 충족 시 추첨을 통해 100명에게 이자 지원금 5만원 ▲신용 잔고 1억원 이상과 국내주식 거래 2억원 이상 충족 시 추첨을 통해 10명에게 50만원 ▲신용 잔고 5억원 이상과 국내주식 거래 10억원 이상 충족 시 추첨을 통해 4명에게 250만원을 지급한다.

이벤트는 신한투자증권 홈페이지, 신한 알파(HTS), 신한 SOL증권(MTS)에서 신청을 통해 참여할 수 있다. 계좌가 없을 경우 신한 SOL증권을 통해 지점 방문 없이 계좌 개설이 가능하다.





조슬기나 기자



