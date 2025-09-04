'럭셔리카의 굴욕'…포르쉐, 독일 증시 DAX지수서 퇴출

DAX지수서 빠지고 중형주지수로 편입

올해 주가 3분의 1토막

럭셔리 스포츠카 업체 포르쉐가 독일 대표 지수인 닥스(DAX)에서 조만간 제외된다. 최근의 실적 둔화와 주가 하락 등이 반영된 조치로 풀이된다.

연합뉴스는 3일(현지시간) 프랑크푸르트 증권거래소를 운영하는 도이체뵈르제그룹이 포르쉐를 오는 22일부터 DAX 지수에서 제외하고 중형주 지수 MDAX에 편입한다고 밝혔다고 보도했다. 독일 증시 우량주를 모은 DAX는 시가총액 기준 상위 40개 종목으로 구성된 주요 지수다. 반면 MDAX는 중형주 50개 종목으로 구성된다.

포르쉐는 2022년 9월 모회사인 폭스바겐 그룹에서 분사돼 프랑크푸르트 증시에 상장됐다. 당시 독일 증시 사상 최대 규모로 꼽힌 기업공개 이후 주가가 계속 오르면서, 상장 석 달 만에 DAX에 편입되며 주목을 받았다. 하지만 한때 120유로에 근접했던 주가는 올해 들어 3분의 1토막이 나 40유로 밑으로 떨어지기도 했다.

이와 함께 수익성도 악화했다. 포르쉐는 지난해까지 연간 15% 안팎의 영업이익률을 기록하며 그룹 내 핵심 수익원으로 평가받았지만, 올해 2분기 자동차 부문 영업이익은 전년 대비 91% 급감했다. 연간 영업이익률 전망치도 5.0~7.0% 수준으로 하향 조정됐다. 세계 최대시장인 중국에서 유럽산 고급 차에 대한 수요 감소, 미국의 수입차 관세 강화 등이 실적 악화의 배경으로 지목됐다.

다만 제조사 포르쉐와 별개로, 모회사 폭스바겐그룹 지주회사인 포르쉐 아우토모빌 홀딩(포르쉐SE)은 DAX 지수에 계속 남는다.

올리버 블루메 포르쉐 최고경영자(CEO)는 4일 가능한 한 이른 시일 내에 DAX에 재진입하겠다는 의지를 밝혔다. 그러나 회사 내부에선 이미 그의 후임을 물색 중이라는 현지 언론 보도가 나왔다.

블루메 CEO는 2015년부터 포르쉐를 이끌고 있으며, 2022년부터는 폭스바겐 CEO직도 겸하고 있다. 하지만 이 같은 겸직 체제에 대해 그룹 안팎에서는 지속적인 우려의 목소리가 나왔다.

다니엘라 카발로 폭스바겐 노사협의회 의장은 지난 2일 직원 총회에서 "(폭스바겐 본사가 있는) 볼프스부르크에서 절반의 시간만 CEO로 일하고, 나머지를 포르쉐에 쓰는 방식은 적절하지 않다"며 블루메 CEO에게 포르쉐 경영에서 손을 떼고 폭스바겐에 전념할 것을 요구했다.





