"치매 관리 중요해요" … 창원보건소, 치매극복 주간 행가 운영

경남 창원특례시 창원보건소는 '제18회 치매극복의 날'을 맞아 오는 8일부터 26일까지 시민과 함께하는 치매극복 주간 행사를 운영한다.

'치매극복의 날'은 치매 관리의 중요성을 알리고 치매극복을 위한 범국민적 공감대를 형성하기 위해 매년 9월 21일로 지정된 법정기념일이다.

창원보건소 치매안심센터에서는 ▲8일 온라인참여 퀴즈이벤트 ▲9일 성산한빛교회 치매예방 교육 및 조기검진 실시 ▲12일 경남교육청 창원도서관 홍보부스 운영 ▲15일 어린이집 유아 대상 창원치매안심센터 견학프로그램을 진행한다.

견학프로그램은 세대공감 활동으로 센터 내 인지체험존 운영 및 치매 인식개선 애니메이션 시청 등을 통해 유아들이 치매에 대해 올바른 인식을 가질 수 있도록 마련됐다.

이밖에 ▲16일∼17일 성산·의창노인복지관에서 치매인식개선 캠페인 및 교구체험 활동 이벤트 ▲22일∼24일 가음정시장·반송시장에서 치매인식개선 가두캠페인도 실시할 계획이다.

오재연 창원보건소장은 "치매는 개인과 가족을 넘어 사회 전체가 함께 이해하고 대비해야 할 과제"라며 "이번 치매극복 주간 행사가 세대 간 공감과 연대를 넓히고 시민들이 치매 예방과 조기 검진에 적극적으로 참여하는 계기가 되기를 바란다"고 당부했다.





