여수시청 요트팀, 해양스포츠제전 출전 전종목 '메달'

전남 여수시(시장 정기명)는 지난 2일까지 나흘간 경기도 시흥시에서 열린 '제17회 전국해양스포츠제전' 요트경기에서 여수시청 직장운동경기부 요트팀이 출전한 전 종목에서 메달을 획득했다고 4일 밝혔다.

전국해양스포츠제전은 해양수산부가 주관하는 국내 최대 규모의 해양스포츠 종합대회로, 초등학생부터 실업팀까지 전국의 요트·카누 등 선수들이 참가해 경쟁을 펼치는 대회다.

지난 2일까지 경기도 시흥시에서 열린 '제17회 전국해양스포츠제전' 요트경기에서 여수시청 직장운동경기부 요트팀이 출전한 전 종목에서 메달을 획득했다. 여수시 제공 AD 원본보기 아이콘

여수시청 요트팀은 이번 대회에서 ▲49er급(2인승) 이석현·김종승 선수 금메달 ▲IQfoil 강형중 선수 은메달 ▲ILCA7 성시유 선수 동메달을 차지하며 출전한 전 종목에서 메달 소식을 전했다.

진홍철 감독은 "무더운 날씨에도 선수들이 체계적인 훈련과 끈끈한 팀워크를 바탕으로 좋은 성과를 거뒀다"며 "앞으로 있을 대회에서도 우수한 성적을 거둘 수 있도록 훈련에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 여수시청 요트팀은 국가대표 선발전인 제23회 해군참모총장배 전국요트대회와 제106회 전국체육대회 등을 앞두고 훈련에 박차를 가하고 있다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>