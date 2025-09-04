본문 바로가기
가천대, 대표 교양강좌 '지성학' 10회 릴레이 강연

이영규기자

입력2025.09.04 10:07

시계아이콘00분 40초 소요
언론사 홈 구독
가천대학교가 대표 교양강좌 '지성학'을 오는 9일부터 한 학기 동안 10회에 걸쳐 릴레이 강연을 진행한다.


이번 학기 주제는 '탐색과 초월'(부제: 미지의 경계를 넘나들며 새로운 미래를 모색하다)로, 인문·사회·예술·공학 등 다양한 분야 전문가 10명이 참여해 각자의 통찰과 경험을 공유한다.

강좌는 2학점 교양선택 과목으로, 지난 2일 오리엔테이션을 시작으로 매주 화요일 오후 3시부터 7~8교시에 1시간 강연과 이후 질의응답으로 진행된다.


수업은 약 150㎡ 규모의 '지성학 스튜디오'에서 오프라인과 온라인을 병행해 운영된다.


가천대학교의 지성학 강좌 안내 포스터

가천대학교의 지성학 강좌 안내 포스터

1000여명이 수강 가능하며, 이 중 20명은 '지성학 서포터즈'로 선발돼 스튜디오에서 직접 강의를 듣고 연사에게 질문할 수 있으며, 장학금도 지급된다.

180인치 LED 전광판과 6대 카메라, 지미집 등 첨단 방송 장비를 갖춰 생생한 강의 경험을 제공한다.


지성학 강좌는 2007년 처음 개설된 이후 학과와 학년 구분 없이 누구나 수강할 수 있으며, 지금까지 고 이어령 문학평론가를 비롯한 대한민국 대표 지성과 명사들의 강연 355회를 진행했다.


매 학기 수강 신청과 동시에 마감될 정도로 학생들에게 큰 인기를 끌고 있으며, 이번 학기에도 약 1000명의 학생이 수강한다.


이길여 가천대 총장은 "AI와 디지털 기술이 빠르게 변화하는 시대에는 미지의 영역을 탐구하고 기존 한계를 넘어서는 사고가 무엇보다 중요하다"며 "학생들이 다양한 시각과 통찰을 경험하며, 창의적 문제해결 능력을 키워 스스로 미래를 개척하는 인재로 성장하길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
