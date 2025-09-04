우주청, 2045년까지 중장기 우주경제 실행계획 확정

우주자원 활용, 달·화성 기지건설, 신산업 창출 목표 제시

우주경제 영토 확장을 위한 우주자원 활용, 달·화성 기지건설, 우주산업 생태계 활성화를 위한 신산업 창출을 목표로 한 '대한민국 우주탐사 로드맵(로드맵)'이 확정됐다.

우주항공청은 지난달 28일부터 4일까지 제6회 우주개발진흥실무위원회를 서면으로 개최하고, 로드맵을 심의·의결했다고 4일 밝혔다.

11월 4차 발사 예정인 한국형발사체 누리호의 단 조립현장. 우주항공청 제공 연합뉴스

2045년까지의 중장기 목표와 실행 계획을 담은 로드맵에는 우주경제 영토 확장을 위한 지속적인 탐사·거주 지원용 우주자원 활용, 달·화성 기지건설, 우주산업 생태계 활성화를 위한 신산업 창출 등의 목표를 담았다.

우주청은 로드맵을 바탕으로 정책을 수립해 우주탐사를 체계적으로 지원하고, 구체적 내용은 별도의 설명회를 통해 국민과 공유할 예정이다.

윤영빈 우주항공청장은 "확정된 로드맵을 바탕으로 우주 개발과 우주경제 실현을 적극 추진하겠다"면서 "우주탐사 역량 강화와 우주경제를 견인할 핵심 분야를 발굴·지원해 산업계가 주도적으로 성장할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





