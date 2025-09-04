본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

중기부, APEC 연계 포럼서 중소기업 혁신 전략 모색

이성민기자

입력2025.09.04 09:59

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제주서 '중기 혁신 네트워크 포럼' 개최
딥테크 기반 글로벌 성장전략 논의
한·미 신기술 정책 교류 프로그램 열려

중소벤처기업부가 아시아태평양경제협력체(APEC) 중소기업 장관회의와 연계해 4일 제주도 서귀포시 그랜드조선 제주에서 '2025 중소기업 혁신 네트워크 포럼'을 열고 글로벌 협력형 연구·개발(R&D), 딥테크 기반 성장전략, 신기술 정책 교류 등을 논의했다.


중소기업 혁신 네트워크 포럼은 중소기업 R&D 정책 분야 최대 싱크탱크로, 올해는 APEC 중소기업 장관회의 중점과제인 혁신성장과 연계해 '중소벤처기업 혁신, 세계를 연결하다: 딥테크 기반 글로벌 성장전략'을 주제로 열렸다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 4일 제주도 서귀포시 그랜드조선 제주에서 열린 중소기업 혁신 네트워크 포럼에서 발언하고 있다. 중소벤처기업부

한성숙 중소벤처기업부 장관이 4일 제주도 서귀포시 그랜드조선 제주에서 열린 중소기업 혁신 네트워크 포럼에서 발언하고 있다. 중소벤처기업부

AD
원본보기 아이콘

중기부는 먼저 APEC 회원국과 국내외 산학연 전문가·중소기업이 함께하는 글로벌 토크콘서트를 통해 캐나다, 중국, 대만, 베트남 등과 중소기업 성장 지원 정책을 상호 공유하고 글로벌 협력방안을 모색했다.

이어 독일 프라운호퍼 연구소, 슈타인바이스 재단, 미국 퍼듀대학교 관계자들이 참석해 글로벌 공동 R&D 우수사례를 발표했다. 이들은 중기부가 올해 처음 도입한 글로벌 협력형 R&D 사업의 주요 협력 파트너 기관이다. 이번 행사를 계기로 중소기업기술정보진흥원과 프라운호퍼는 기술이전, 인력교류 등을 포함하는 글로벌 R&D 협력 업무협약을 체결했다.


'디지털 플랫폼 및 AI 등 신기술 트렌드 동향과 중소기업 혁신'을 주제로 한 한·미 간 전문가 정책 교류 프로그램도 진행됐다. 디지털 경제 혁신에서 중소기업의 역할, 각국의 신기술 규제 현황과 중소기업에 대한 영향 등에 대한 심도 있는 논의가 이어졌다.


한편 중기부는 내년도 R&D 예산에 올해 대비 45% 늘어난 2조1955억원을 편성했다. 역대 최대 규모다. 확대 편성된 예산은 '중소벤처 딥테크 스케일업 전략' 등 이번 포럼의 전략 이행을 뒷받침하는 데 쓰일 예정이다.

한성숙 중기부 장관은 "중소기업 혁신 네트워크 포럼은 기술혁신 전략 방향을 모색하고 글로벌 네트워크를 강화하는 중요한 플랫폼"이라며 "우리 중소벤처기업의 기술 기반 글로벌 성장과 해외 진출 속도를 높이기 위해 중기부의 정책 역량을 집중하겠다"고 말했다.





제주=이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

세계가 눈독 들이는 중…'가치 1조 훌쩍' 한국 기업들, AI강자 사이서도 빛난다 세계가 눈독 들이는 중…'가치 1조 훌쩍' 한국 기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"태어나보니 계좌에 1억"0세 금수저 지난해 734명

김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'

볼보, 전기 크로스컨트리 'EX30'…"獨·英보다 3500만원 싸다"

"전한길, 상식과 동떨어진 발언 많아 놀림감 돼"…'찐친' 서정욱 쓴소리

"냉동실에 있다면 당장 꺼내라"…얼리면 안되는 식품 따로 있다

엔비디아에 도전하는 한국 AI반도체 회사는

美 달러·국채 역할 변화…'국제 협력' 필요성 커졌다

새로운 이슈 보기