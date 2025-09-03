[2025 굿브레인]이해국 교수 "알고리즘 벗어나 인간의 가치 찾아야"

AI 기술 발전으로 '디지털 세뇌' 현상 악화

"디지털미디어 기업의 사회적 책임 강화해야"

"알고리즘의 설계대로 디지털미디어에 지배당하는 것이 아닌, 인간 본연의 가치를 되찾아야 합니다."

이해국 가톨릭대학교 의정부성모병원 정신건강의학과 교수가 3일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 굿브레인 콘퍼런스'에 참석해 ‘이미 질병이 돼버린 디지털 세뇌’란 주제로 강연 하고 있다. 2025.9.3 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

이해국 가톨릭대학교 의정부성모병원 정신건강의학과 교수는 3일 서울 중구 소공동 웨스틴조선호텔에서 열린 '2025 굿브레인 콘퍼런스'에서 '이미 질병이 돼 버린 디지털 세뇌'를 주제로 강연하며 이같이 강조했다.

이 교수는 "재미와 편리성의 즉각적인 제공이 반복되며 디지털미디어는 '하면 좋은 것'에서 '없으면 불편한 것이 됐다"며 "괴로움을 피하기 위해 디지털미디어를 찾게 되면서 중독이 발생한다"고 설명했다.

'도파민 하이재킹'에 대한 우려도 내비쳤다. 도파민 하이재킹이란 디지털미디어와 약물, 도박 등 외부적 자극이 뇌 보상회로를 비정상적으로 과도하게 자극해 자연스러운 만족 신호를 무력화시키고 강한 갈망을 유발하는 현상을 뜻한다. 이 교수는 "도파민 하이재킹 현상으로 뇌 보상회로가 재배선되면 충동성이 증가하고 자기 조절력이 약화한다"며 "장기적으로 전전두엽 기능이 저하돼 계획력과 판단력, 억제력 손상으로까지 이어지게 된다"고 설명했다.

인공지능(AI) 기술 발전에 따른 '디지털 세뇌' 현상에 대한 경각심을 가져야 한다고도 지적했다. 디지털 세뇌란 알고리즘과 플랫폼, AI가 무의식적으로 개인의 인지 패턴과 가치관을 규정하는 상태를 지칭한다. 이 교수는 "AI는 재미와 편의성, 정보 등 장점이 모두 합쳐진 것으로 도파민 하이재킹을 전방위적으로 확대시키고 있다"며 "스스로 정보를 선별하고 비판적으로 사고하는 능력이 약화하며 내 생각이 아닌 기계가 제시한 생각에 길들여지는 상태가 되는 것"이라고 말했다.

AI 시대에 인간의 지능을 보전하기 위한 방안도 제시했다. 이 교수는 "내비게이션 없이 길을 찾거나, 계산기 없이 간단한 암산을 시도하는 등 일상 속의 불편함을 추구하는 것이 외부에 위임했던 기억과 판단 기능을 회복하는 훈련이 된다"며 "비판적 사고 능력을 보존하기 위해 궁금한 것이 생겼을 때 검색 전 1분이라도 먼저 생각해보는 습관을 들이는 것도 도움이 된다"고 했다.

주의력과 집중력을 회복하는 방법으로는 모노태스킹 훈련이 있다. 식사 중 스마트폰 사용을 중단하고 긴 호흡의 글을 매일 정해진 시간 동안 읽는 등의 활동을 통해 즉각적 자극에 익숙해진 뇌를 깊은 집중이 가능한 상태로 회복할 수 있다는 것이다.

지속가능한 정보사회를 위해 AI와 디지털미디어 관련 기업에 사회적 책임을 강화해야 한다는 주장도 제기했다. 이 교수는 "AI나 디지털미디어를 통해 100억원을 벌면 1억원 정도는 오프라인 활동을 장려하는 곳에 투자하도록 하는 방안 등이 검토될 수 있다"며 "이미 외국에서 디지털미디어에 더 오래 머무는 것이 아닌 자기 조절을 돕는 사용자 웰빙 중심의 윤리적 설계 등을 의무화하는 방안이 나오고 있다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>