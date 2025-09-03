관악구, 관악산서 13일 ‘밤하늘 영화제’ 개최

‘인사이드 아웃2’ 상영, 가족 힐링 이벤트

서울 관악구(구청장 박준희)가 이달 13일 관악산 자연 속에서 ‘밤하늘 영화제’를 개최한다. 관악산공원 어린이 물놀이장(신림동 808-125)에서 진행되는 영화제를 위해 구는 2800㎡ 부지에 400인치 대형 스크린을 설치한다.

이번 영화제에서는 남녀노소 모두에게 사랑받은 애니메이션 '인사이드 아웃2'가 상영된다. 관람객들은 캠핑 의자와 에어 소파에 편안히 앉아 영화를 관람할 수 있다.

영화 상영 전에는 ‘벌룬 퍼포먼스’ 식전 공연이 펼쳐지며, 솜사탕과 팝콘 등 간단한 먹거리도 제공돼 영화관 같은 분위기를 조성한다. 또한 관악산의 아름다운 야경과 이색 조명이 어우러진 포토존도 마련돼 풍성한 볼거리와 즐길 거리가 준비된다.

참여 신청은 서울시 공공서비스예약 사이트를 통해 이달 1~5일 관악구민 우선 접수가 진행되며, 6일부터는 거주 지역에 상관없이 신청할 수 있다. 영화 당일인 13일에는 현장 접수도 가능하다.

박준희 관악구청장은 “관악산에서 등산이나 산책뿐 아니라 자연과 함께하는 다양한 여가문화 콘텐츠로 주민들에게 일상 속 휴식을 드리고자 이번 영화제를 준비했다”며 “아름다운 관악산 야경 아래 소중한 사람과 함께 즐거운 시간 보내시기 바란다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



