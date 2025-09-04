[2026 수시]고려대, 글로벌인재 선발…다문화전형 신설

올 수시모집서 2703명 선발

고려대학교는 2026학년도 수시모집을 통해 2703명의 신입생을 선발한다. 학생부교과전형 651명, 학생부종합전형 1647명, 논술전형 350명, 실기·실적 위주 전형 55명 등이다.

올해 수시모집에서 가장 큰 변화는 다문화 전형 신설이다. 이 전형은 다문화자녀인 학생들에게 지원 기회를 확대하고 글로벌 인재를 선발하고자 도입됐다. 수능최저학력기준을 적용하지 않으며 1단계에서 서류 100%, 2단계에서 1단계 성적 60%와 면접 성적 40%로 선발한다. 면접 평가는 대면으로 시행된다.

수시모집에서 가장 비중이 큰 학생부위주전형은 학생부교과전형(학교추천전형)과 학생부종합전형(학업우수전형, 계열적합전형, 고른기회전형, 다문화전형, 재직자전형, 사이버국방전형)으로 나눠 선발한다. 학생부교과전형(학교추천전형)은 학생부 성적 90%와 서류 10%를 합산한 뒤 수능최저학력기준을 적용해 최종 합격자를 선발한다. 학생부 성적 80%와 서류 20%를 반영했던 2025학년도보다 학생부 성적 반영비율이 확대됐다. 서류평가에선 교과 이수 충실도와 공동체 역량을 평가한다.

학생부종합전형은 수험생의 학생부를 종합적으로 정성 평가해 선발한다. 지원자 강점과 특성을 바탕으로 평가한다. 학업우수전형은 100% 서류평가를 기반으로 하며 수능최저학력기준이 적용된다. 계열적합전형은 1단계에서 서류 100%로 5배수를 선발한 후 2단계에서 7분 동안 면접을 진행한다. 이후 1단계 성적 60%와 면접 성적 40%를 합산해 선발한다. 다만 의과대학 지원자에겐 다중 미니 면접(MMI 면접)이 실시된다. 수능최저학력기준은 적용되지 않는다.

고른기회전형과 재직자전형은 1단계에선 서류 100% 종합평가로 3배수 선발하고 2단계에서 1단계 성적 60%와 면접 성적 40%를 합산한다. 면접은 6분 동안 진행된다. 수능최저학력기준은 적용되지 않는다. 사이버국방전형은 1단계에서 서류 100%로 모집인원의 5배수를 선발한 뒤 2단계에서 1단계 성적 60%와 면접 성적 20%, 기타(군면접, 체력검정 등) 성적 20%를 합산한다. 이 역시 수능최저학력기준을 적용하지 않는다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>