"시진핑, 더 공정한 글로벌거버넌스 위한 협력 준비"(상보)

SCO 정상회의 성과

시진핑 중국 국가주석(오른쪽)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽). 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

시진핑 중국 국가 주석이 2일(현지시간) 중러 정상회담에서 "중국은 러시아와 더 공정한 글로벌 거버넌스 시스템의 형성을 촉진하기 위해 협력할 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

시 주석은 이날 베이징 인민대회당에서 열린 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담에서 "우리는 서로의 국가 발전과 번영을 지지하고, 국제 정의와 평등을 단호히 지킬 준비가 돼 있다"면서 이같이 밝혔다고 러시아 타스통신이 전했다.

양국 정상은 1일까지 중국 톈진에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의에서 미국의 일방적 관세전쟁 등을 겨냥해 '진정한 다자주의 추진' 목소리를 높인 바 있다

3일 베이징에서 열리는 '중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년' 열병식을 앞두고 열린 이번 회담에서 시 주석은 양국이 제2차 세계대전의 주요 승전국이라면서 자신의 5월 러시아 전승절 행사 참석을 거론했다.

시 주석은 "(러중의 각각 전승절인) 5월 9일과 9월 3일에 우리는 세계 반파시스트전쟁 전승절 기념행사에 손님으로 참석했다"면서 "이는 양자 관계에서 좋은 전통이 됐다"고 평가했다.

이어 "이는 제2차 세계대전의 주요 승전국이자 유엔 안전보장이사회 상임이사국인 중러의 큰 책임을 확실히 보여준다"고 말했다.

시 주석은 또 푸틴 대통령을 '라오펑유'(老朋友·오랜 친구)라고 불렀고 "러중 관계는 변화하는 국제환경의 시험을 견뎌냈다"면서 러중 관계에 대해 이웃 간 우호, 광범위한 전략적 협력, 상호 호혜 협력의 좋은 예라고 봤다.

푸틴 대통령은 환대에 감사를 표하면서 "우리의 긴밀한 상호작용은 러중 관계의 전략적 성격을 반영한다"면서 "러시아와 중국의 관계는 전례 없이 높은 수준"이라고 밝혔다.

국제정치학자 데릭 그로스먼은 ABC방송에 "SCO의 영향력이 제한적일 수 있지만, 중국의 외교적 위상은 상승하고 있고 미국은 스스로를 약화시키고 있다"고 평가했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>