경산시, '2026 시민체감 100℃ 시책 보고회' 개최…58개 체감형 시책 등 논의

경산시(시장 조현일)는 경기회복과 민생 안정에 새로운 활력을 불어넣고, 시정 주요 분야에 역동성과 생동감을 더하는 다양한 신규 시책을 발굴해 추진에 나선다고 2일 밝혔다.

시는 지난 1일 임당유적전시관 강당에서 조현일 시장 주재로 국·소·본부장, 각 부서장이 참여한 가운데 '2026 시민체감 100℃ 시책 보고회'를 개최했다.

이번 보고회는 내수경기 침체로 인한 지역 민생경제의 어려움을 극복하고 시민들이 체감할 수 있는 신규 시책 발굴을 통한 민선 8기 후반기 가시적 성과를 창출하는 데 중점을 두고 총 58건의 시책에 대한 타당성 검토와 실효적 추진 방안 등을 논의했다.

발굴된 주요 사업을 살펴보면, 도시 정체성 확립을 위한 별난백고미 캐릭터 마케팅, 경산서체 개발, 행정 절차 간소화와 민원 편의 제공, 똑똑한 알림톡 서비스 시행, 시민 만족 인허가 서비스 운영, 중소기업의 경쟁력 제고와 노동자 권리 보호, 산업 재해 예방 작업환경 구축 지원, 이동 노동자 휴식 스테이션 구축, 복지·안전 사각지대 지원, 기후 위기 취약계층 지원사업, 장애인 배려 파크골프장 운영, 세대별 특화 지원, 청년센터 구축 및 운영, 시니어 디지털 체험존 조성 및 역량강화 사업 등 다양한 분야에서 새로운 정책 방향이 제시됐다.

특히, 시민 체감 만족도가 높을 것으로 기대되는 마음편의점 조성·운영, 시민 체감 AI 서비스 제공, 취업 지원센터 설치, 여성 일자리 편의점 사업 등 지역민의 정주여건 개선을 위한 시책들이 눈길을 끌었다.

아울러 경산 소월지 생태공간 조성, 하양 지하철 역세권 개발사업 등 장기 플랜으로 오랜 시간 공을 들여야 할 과제들도 당초의 목표대로 추진 될 수 있도록 점검하며 속도감 있게 사업을 추진할 계획이다.

조현일 경산시장은 "내년도 정부의 확장 재정 기조에 부합해 지출 구조를 혁신함으로써, 재정이 꼭 필요한 곳에 더 과감하고 체계적으로 투입되어야 한다"면서 "대내외 환경 변화를 냉철히 바라보며, 행정의 목표이자 존재 이유는 시민의 행복과 편안한 삶이라는 점을 다시금 되새기고, 지역 발전과 시민 행복을 위해 최선을 다해달라"고 당부했다.

한편, '2026 시민체감 100℃ 시책 보고회'를 통해 발굴된 58건의 시책은 실현 가능성과 효과성, 시민 체감도, 시정 방향과의 부합성 등을 면밀히 검토해 신규사업으로 확정하고 내년도 주요 업무계획과 본예산에 반영할 계획이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>