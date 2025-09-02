[특징주]KH바텍, 3분기 깜짝실적 기대감에 5%대 강세

KH바텍 KH바텍 060720 | 코스닥 증권정보 현재가 12,790 전일대비 440 등락률 +3.56% 거래량 404,460 전일가 12,350 2025.09.02 10:28 기준 관련기사 [클릭 e종목]"KH바텍, 폴더블폰 성공 열쇠는 힌지" 삼성·애플 폴더블 기대감에 고공행진하는 부품주[클릭 e종목]"KH바텍, 전장 부품으로 성장 지속" 전 종목 시세 보기 close 이 올해 3분기 실적 호조 기대감에 오름세를 보이고 있다.

2일 오전 9시23분 현재 KH바텍은 전일 대비 650원(5.26%) 오른 1만3000원에 거래되고 있다.

3분기 실적 기대감이 주가를 밀어올린 것으로 보인다. 이날 대신증권은 KH바텍에 대해 3분기 깜짝실적(어닝 서프라이즈)을 기록할 것으로 보고 목표주가를 1만8000원으로 기존 대비 20% 상향 조정했다. 박강호 대신증권 연구원은 "삼성전자의 갤럭시Z폴드7의 판매 호조로 인한 힌지모듈 매출의 증가로 3분기 매출과 영업이익이 각각 1605억원, 130억원을 기록해 전년 동기 대비 73.9%, 87.9% 증가할 것으로 예상된다"면서 "종전 추정치 대비 매출은 43.3%, 영업이익은 50.9% 상회해 깜짝 실적을 기록할 것"이라고 말했다.





