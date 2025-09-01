SK하이닉스 노사, 임금 6% 인상·성과급 상한 폐지 잠정합의

영업이익 10% 성과급 재원, 80% 즉시·20% 이연 지급

향후 10년간 적용…보상 안정성과 인재 확보 효과 기대

SK하이닉스 노사가 3개월여 협상 끝에 임금·성과급 제도 개편을 포함한 잠정합의안을 마련했다. 이번 합의에는 임금 6% 인상과 성과급(PS) 상한 폐지가 핵심으로 담겼다.

1일 업계에 따르면 SK하이닉스 전임직(생산직) 노조는 이날 오전 '2025년 임금교섭 잠정합의안'을 확정하고, 오후 이천과 청주 캠퍼스에서 조합원 대상 설명회를 열었다.

잠정합의안에 따르면 PS 지급 한도(기본급의 최대 1000%)를 없애고, 매년 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 활용한다. 산정 금액의 80%는 당해 지급하고 나머지 20%는 2년에 걸쳐 분할 지급하는 방식이다. 새 제도는 향후 10년간 적용된다.

PS는 회사 실적에 따라 매년 1회 지급되는 인센티브로, 기존에는 연봉의 최대 50% 수준까지 지급됐다. 이번 개편은 내부 갈등을 줄이고 예측 가능성을 높이려는 취지로 해석된다. 회사 측은 보상 경쟁력을 강화해 우수 인재 확보와 사업 성장에 따른 투자 여력 확보에도 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

앞서 노조는 지난 5월 임금 8.25% 인상, 연봉 상한 상향, PS 상한 폐지 등을 요구하며 교섭에 돌입했다. 그러나 11차 교섭까지 합의에 이르지 못해 창사 이후 처음으로 총력 투쟁 결의대회까지 열렸었다.

사측은 교섭 과정에서 다양한 의견을 수렴해 지속 가능한 성과급 제도를 마련했다고 설명했다. 새 기준은 불황 시에도 보상 안정성을 높이고, 고성과자에 대한 보상을 확대하는 효과가 있을 것으로 보고 있다.

노사는 이번 합의안에 임금 6% 인상도 포함했다. 최종 합의 여부는 조합원 동의 절차를 거쳐 이번 주 내 확정될 예정이다.





