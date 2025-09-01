[포토] 간담회장 들어서는 이찬진 금융감독원장

이찬진 금융감독원장(오른쪽)과 김철주 생명보험협회장이 1일 서울 종로구 생명보험교육문화센터에서 열린 '금융감독원장-보험회사 CEO 간담회'에 참석하고 있다.







