거래소, 10일 부산서 국제파생상품협회와 FIA 포럼

한국거래소가 오는 10일 부산 시그니엘 호텔에서 국제파생상품협회(FIA)와 공동으로 'FIA 포럼: 부산 2025'를 연다고 1일 밝혔다.

포럼에는 국내 금융기관을 비롯해 시카고상품거래소(CME)·유럽파생상품거래소(Eurex) 등 해외거래소, JP모건·바클레이스 등 투자은행, S&P·FTSE 러셀 등 지수사업자의 주요 인사가 참여해 한국 파생시장의 현재와 나아갈 방향, 글로벌 관점에서 본 한국 파생시장 접근성 등에 대해 의견을 나눌 예정이다.

행사는 총 2개의 패널토론 세션으로 구성된다. 첫 번째 세션에서는 '한국 파생시장의 현재와 나아갈 방향'을 주제로 한국거래소 파생상품시장본부 박상욱 본부장보, JP모간 아시아파생매매 담당 저스틴 라플린 이사 등이 참석한다. 유동성, 투자자 저변 측면에서 한국 시장의 현주소를 진단하고, 거래 인프라·제도 개선 주요 성과를 공유하는 한편 향후 한국 파생시장이 아시아 대표시장으로 도약하기 위해 해결해야 할 전략적 과제에 대해서도 논의할 예정이다.

두 번째 세션에는 '글로벌 관점에서 본 한국 파생시장 접근성'에 대해 S&P 글로벌 지수상품 담당 션 프리어 이사, CME 아시아 주식파생상품 총괄 김민아 이사 등이 참여한다. 외국인 투자자 시각에서 바라본 한국 시장 접근성과 그간의 개선 성과에 대한 견해를 밝히고, 글로벌 투자자 유입 확대를 위한 해외기관과의 연계 협력방안 등을 제언할 계획이다.

한국거래소는 "올해 파생상품 야간 거래 도입 원년 및 부산 본사 출범 20주년을 맞아 국내 파생시장의 글로벌 위상을 높이고 부산이 아시아 금융 허브로 도약하는 계기를 마련하기 위해 본 행사를 유치했다"며 "거래시간 확대 경쟁, 가상자산을 비롯해 적극적인 신상품 도입 등 최근 업계 동향에 대해 다양한 시장 참여자들과 활발히 논의하고, 한국 파생상품시장이 나아갈 방향을 모색할 예정"이라고 설명했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



