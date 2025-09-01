시진핑 "상하이협력기구, 글로벌사우스 결집할 것"

"SCO, 각국 발전·번영 도모에 막중한 책임"

시진핑 중국 국가주석이 지난달 31일 개막한 상하이협력기구(SCO) 정상회의에서 "SCO가 글로벌사우스의 힘을 결집해 인류 문명 발전에 더 크게 기여할 것"이라고 말했다.

시진핑 중국 국가주석.

중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 톈진 메이장(梅江) 국제컨벤션센터에서 SCO 정상회의 환영 만찬을 개최하고 연설을 통해 "이번 정상회의는 모든 당사국 간의 합의를 도출하고 협력의 동력을 이끌며, 미래 발전 청사진을 제시하는 중요한 사명을 지니고 있다"며 이같이 밝혔다.

시 주석은 "SCO는 설립 이래 줄곧 상하이정신을 고수하고 단결과 상호 신뢰를 공고히 했다"면서 "실질 협력으로 국제 및 지역 문제에도 적극 참여해 새로운 형태의 국제관계와 인류 운명공동체 건설을 촉진하는 중요한 힘이 됐다"고 소개했다. 이어 "전 세계는 100년 만에 가장 빠른 속도로 변하고 있으며, 불안정하고 불확실하며 예측하기 어려운 요소들이 뚜렷하게 증가하고 있다"면서 "이러한 시점에 SCO는 지역의 평화와 안정을 지키고 각국의 발전과 번영을 도모하는 데 더욱 막중한 책임을 지고 있다"고 강조했다. 그러면서 "각국의 공동 노력으로 이번 정상회의가 반드시 성공적으로 마무리되리라 믿는다"며 "SCO는 더욱 큰 역할을 하고, 더욱 큰 발전을 이루며, 회원국 간 단결과 협력을 촉진할 것"이라고 덧붙였다.

앞서 시 주석은 톈진 영빈관에서 SCO 정상회의 참석을 위해 방중한 나렌드라 모디 인도 총리, 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령, 모하메드 무이주 몰디브 대통령, 니콜 파시냔 아르메니아 총리, 일함 알리예프 아제르바이잔 대통령, 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령, 사디르 자파로프 키르기스스탄 대통령, 팜민찐 베트남 총리 등과 잇달아 정상회담을 진행했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과는 환영 만찬에 앞서 만나 비공식 대화를 나눈 것으로 알려졌다. 러시아 타스통신은 "시 주석과 푸틴 대통령이 SCO 정상회의가 시작하기 전 짧은 대화를 나눴다"고 전했다. 또 "푸틴 대통령은 메이장 국제컨벤션센터에 마지막으로 도착했다"면서 "시 주석과 그의 부인 펑리위안 여사가 맞이했다"고 했다.

이날 개막해 이틀간 열리는 SCO 정상회의에는 푸틴 대통령, 모디 총리 등 20여개국 정상과 10개 국제기구 수장들이 참석한다. 이들은 정상회의 기간 톈진 선언문을 통해 주요 협력 목표를 설정하고 2035년 SCO 개발 전략도 승인할 예정이다. 유엔(UN) 창설 80주년과 제2차 세계대전 승전을 기념하는 성명도 발표할 것으로 알려졌다.

SCO 폐막 이틀 뒤인 오는 3일 중국 베이징에서는 '중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리 80주년(전승절 80주년)' 열병식이 진행된다. 열병식에는 김정은 북한 국무위원장과 푸틴 대통령을 비롯해 베트남과 라오스, 인도네시아, 말레이시아, 몽골, 파키스탄, 네팔, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄, 투르크메니스탄, 벨라루스, 이란 등의 정상이 참석하기로 했다. 한국에서는 우원식 국회의장이 행사 참석자 명단에 올랐다.

시 주석은 열병식을 통해 북·중·러 3국 정상이 처음으로 한자리에 모이는 장면을 연출하며 SCO 정상회의에 이어 반(反)서방 연대를 과시할 것으로 관측된다.





이승형 기자



