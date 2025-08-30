본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

강수현 양주시장, 태진산업 방문…기업애로 해결방안 모색

이종구기자

입력2025.08.30 15:23

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 양주시가 지난 27일 광적면에 소재한 도장 전문기업 태진산업(대표 김미애)을 방문해 기업애로 현장을 둘러보고 간담회를 진행하여 기업 운영에 따른 애로사항을 청취했다고 30일 밝혔다.

강수현 양주시장(오른쪽)이 지난 27일 광적면에 소재한 도장 전문기업 태진산업을 방문해 기업애로 현장을 둘러보고 간담회를 진행하고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장(오른쪽)이 지난 27일 광적면에 소재한 도장 전문기업 태진산업을 방문해 기업애로 현장을 둘러보고 간담회를 진행하고 있다. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 간담회에서는 ▲위험도로 안전 조치 ▲대중교통 이용 편의 향상▲기숙사 개·보수 지원 ▲중소기업 정책자금 지원 등 다양한 현안이 논의됐다.


강수현 시장은 "위험도로와 대중교통 문제는 시민의 안전과 편의에 직결된 만큼 우선 검토하겠다"며 "기숙사 개·보수 지원사업과 기업운영 자금 확보 방안 등은 기업전문관을 통해 자세하게 안내하겠다"고 밝혔다.

이어 "기업의 애로사항을 현장에서 듣고 필요한 사항을 살피는 것이 중요하다"며 "앞으로도 지속적인 현장 소통을 통해 기업활동을 지원하겠다"고 밝혔다.


양주시는 매달 기업애로 현장방문을 통해 기업 현장의 어려움을 신속히 파악하고 있으며, 앞으로도 다양한 분야의 기업을 방문하며 맞춤형 지원을 이어갈 계획이다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성꺼 왜 이래" 했다가 "우와 미쳤다!" 혀 내두르는 반전…3km 거리서 찍은 영상 "삼성꺼 왜 이래" 했다가 "우와 미쳤다!" 혀 내두... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"세금으로 직장인 밥값 지원이 맞나"…정부 정책에 갑론을박

"아이폰, 이거 돼?"…삼성, 갤럭시 AI 기능으로 애플 도발

길에서 발로 얼굴을 '퍽'…여자친구 폭행한 태권도 사범 구속

"참 할일없다"…女역도선수 복근 사진에 징계 요구 '황당 민원'

중국 로봇 기술의 맹점 보여준 이 장면

"진영에 매몰된 틀튜버와 다르다"…홍준표, 유튜브로 복귀

"대출 막혀도 3만6000명 몰렸다"…'10억 로또' 잠실 르엘 청약 광풍

새로운 이슈 보기