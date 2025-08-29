본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

아동학대 가해자 84%는 부모…지난해 30명 사망

김현정기자

입력2025.08.29 18:45

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

보건복지부 '2024 아동학대 통계 현황'

지난해 발생한 아동학대 건수가 2만4000여 건에 달하는 것으로 집계됐다. 이 가운데 피해 아동 30명은 사망했다.


29일 보건복지부는 '2024 아동학대 통계 현황'을 발표했다. 이에 따르면 지난해 아동학대 신고 접수는 총 5만242건으로, 직전 해(4만8522건)보다 3.5% 늘었다. 이 가운데 아동학대 전담 공무원 등의 조사를 거쳐 실제 학대로 최종 판단된 사례는 2만4492건이었다. 이는 2023년 2만5739건보다 4.8% 줄어든 수치다.

지난해 발생한 아동학대가 2만4000여 건에 이르는 가운데 피해 아동 30명은 사망한 것으로 파악됐다.

지난해 발생한 아동학대가 2만4000여 건에 이르는 가운데 피해 아동 30명은 사망한 것으로 파악됐다.

AD
원본보기 아이콘

전체 신고 가운데 아동 본인의 신고가 차지하는 비중은 2020년 14%에서 지난해 28%로 두 배 증가했으며, 부모의 신고도 같은 기간 16%에서 24%로 늘었다.


학대를 유형별로 보면 정서적 학대(1만1466건)가 거의 절반을 차지했다. 그다음으로는 신체 학대(4625건), 방임(1800건), 성적 학대(619건)의 순이었다.


아동 대부분은 주 양육자에게 학대당한 것으로 파악됐다. 지난해 학대 사례 중 부모가 학대 행위자인 경우는 2만603건(84.1%)이었다. 전체 대비 비중은 1년 전(85.9%)보다 소폭 줄었으나 여전히 압도적이다. 이 밖에 대리양육자(7%)와 친인척(2.7%)에게 학대당한 경우도 있었다.

지난해 학대로 사망한 아동은 30명이었다. 사망한 아동을 연령별로 보면 2세 이하(36개월 미만)가 17명(56.7%)이었고, 이들을 포함한 6세 이하 영유아는 21명(70.0%)이었다. 또 7~9세는 4명, 10대 청소년은 5명이었다. 이들 중 24명은 치명적 신체학대나 살해 등 직접적 가해로 사망했고, 6명은 제때 병원에 데려가지 않는 등 치명적 방임으로 사망했다.


학대 사례 10건 중 8건가량은 가정(2만316건·82.9%)에서 일어났다. 학대 피해를 본 아동을 가정으로부터 분리 보호한 사례는 2292건으로, 전체 학대 사례의 9.4%였다. 여기에는 2021년 3월 도입된 '즉각 분리'(일시보호) 조치 1575건도 포함됐다. 지난해 학대 사례 중 3896건(15.9%)은 재학대였다. 재학대 비율은 2022년부터 3년 연속 16% 수준을 유지하고 있다. 다만, 1년 전에 학대당했다가 다시 1년 안에 피해를 본 아동의 비중은 2022년 9.6%에서 지난해 8.7%로 소폭 줄었다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"12살에 벌써 합격?"…4600명 응시한 검정고시 결과 보니 "12살에 벌써 합격?"…4600명 응시한 검정고시 결... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

메마른 아랄해에 삶의 희망 적시다

나이키 또 감원… 다시 스포츠다

"고기 구워먹고 바리스타 배우고" 김호중 들어갔다는 민영교도소

'케데헌' 등장 라면 팔았더니…농심, 1분40초만에 품절

"욕실에 '이것' 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

월남개미, 4100억 들고 '부릉~'…우물쭈물 코스피 1등 빼앗은 '이곳'

"당신 해고야"…Fed 이어 CDC, 트럼프 행정부 연이은 고위직 해임

새로운 이슈 보기