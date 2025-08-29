코스피, 외국인 순매도 강화에 다시 3200선 밑으로

장 초반 3200선을 회복했던 코스피가 외국인의 순매도 강화에 상승 폭을 내주면서 하락으로 전환했다.

코스피 지수가 전 거래일 대비 12.48포인트 상승한 3208.80으로 장을 시작한 29일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 원달러환율은 전 거래일 대비 2.6원 내린 1385원에 거래를 시작했다. 2025.8.29 강진형 기자

코스피는 29일 오전 10시10분 기준 전거래일 대비 6.26포인트(0.20%) 밀린 3190.06을 기록했다.

이날 지수는 전거래일 대비 0.39% 상승한 3208.80으로 출발했다. 이후 상승 폭을 넓히면 3212.69까지 오르기도 했으나 외국인의 순매도 강화에 하락으로 전환했다.

투자자별로는 외국인이 1296억원을 순매도하고 있으며 개인과 기관은 각각 659억원과 570억원을 순매도했다.

업종별로는 전기·가스가 1.28% 밀렸다. 또한 제약, 화학, 비금속도 하락세다. 반면 운송·창고는 1.46% 올랐으며 운송장비·부품도 소폭 오름세다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,000 전일대비 400 등락률 +0.57% 거래량 4,523,106 전일가 69,600 2025.08.29 10:50 기준 관련기사 9월 증시 키워드는 ‘전환’...바구니에 담아둬야 할 종목들은?[케데헌이 남긴 과제]삼성·LG도 K콘텐츠 확산 통로…제2 OTT 부상하는 FAST[클릭 e종목]"삼성전자, HBM4로 실적 회복세…내년 영업익 40%↑" 전 종목 시세 보기 close 가 전거래일 대비 350원(0.50%) 오른 6만9950원에 거래됐다. 또 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 519,000 전일대비 16,000 등락률 +3.18% 거래량 176,157 전일가 503,000 2025.08.29 10:50 기준 관련기사 9월 증시 키워드는 ‘전환’...바구니에 담아둬야 할 종목들은?한신평 "HD현대重·현대미포 합병, 사업역량 결집 긍정적"HD현대중공업, '해상변전소'로 해상풍력 시장 선점 나선다 전 종목 시세 보기 close 도 1.39% 밀리고 있다. 반면 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 352,500 전일대비 11,500 등락률 -3.16% 거래량 116,579 전일가 364,000 2025.08.29 10:50 기준 관련기사 코스피, 3170선서 횡보…외국인과 기관은 순매도두산밥캣, 건설장비 배터리팩 전담 연구소 출범코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close 은 2.47% 빠지고 있으며 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 62,100 전일대비 800 등락률 -1.27% 거래량 2,159,544 전일가 62,900 2025.08.29 10:50 기준 관련기사 9월 증시 키워드는 ‘전환’...바구니에 담아둬야 할 종목들은?AI·바이오·반도체가 새 주도주? 9월 증시 키워드는 ‘전환한미 정상회담 훈풍, 남북경협주 반등 모멘텀 전 종목 시세 보기 close , 셀트리온, NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 2,500 등락률 -1.15% 거래량 312,507 전일가 217,500 2025.08.29 10:50 기준 관련기사 최대 4배 주식자금을 연 4%대 부담없는 금리로! 신용미수대환도 OK!LG CNS-네이버, AI 기반 광고 최적화 협력…중소상공인 광고 효율 높인다[단독]이찬진 금감원장, 첫 '네이버·카카오·토스·쿠팡·배민' CEO 간담회 요청 전 종목 시세 보기 close , 신한지주는 1% 이상 빠지고 있다.

코스닥은 전거래일 대비 1.87포인트(0.23%) 밀린 796.56을 기록했다.

투자자별로는 외국인이 389억원을 순매도했으며 개인과 기관이 각각 267억원과 178억원을 순매수하고 있다.

업종별로는 금융, 건설, 종이·목재 등이 1% 이상 빠지고 있다. 반면 일반서비스는 1.14% 오르고 있다.

시총 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 434,500 전일대비 16,500 등락률 +3.95% 거래량 288,144 전일가 418,000 2025.08.29 10:50 기준 관련기사 코스피, 3170선서 횡보…외국인과 기관은 순매도코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 전 종목 시세 보기 close 이 전거래일 대비 1만2500원(2.99%) 오른 43만500원에 거래됐다. 반면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 121,500 전일대비 5,200 등락률 -4.10% 거래량 270,952 전일가 126,700 2025.08.29 10:50 기준 관련기사 코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세주식자금 문제로 고민 중? 연 4%대 최저금리로 당일 해결!코스피, 한미정상회담 기대감에 연이틀 상승…외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close 은 4.03% 밀리고 있으며 에코프로, 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 91,200 전일대비 3,500 등락률 -3.70% 거래량 352,909 전일가 94,700 2025.08.29 10:50 기준 관련기사 최대 4배 주식자금을 연 4%대 부담없는 금리로! 신용미수대환도 OK!4배 주식자금, 증권 신용미수대환을 연 4%대 최저금리로?코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close 는 각각 3.05%, 2.32% 하락하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



