유한양행, 길리어드에 850억 규모 C형간염 치료 원료의약품 공급

정동훈기자

입력2025.08.27 10:10

이달 들어 길리어드와 1700억대 계약

유한양행이 길리어드사이언스에 HIV(후천성 면역결핍증 바이러스·에이즈) 치료제에 이어 C형 간염(HCV) 치료제 원료의약품까지 공급한다. 두 계약을 합친 규모는 약 1700억 원에 달한다.

유한양행 본사. 유한양행

유한양행은 길리어드와 850억원 규모의 C형 간염 치료제 원료의약품 공급 계약을 체결했다고 27일 공시했다. 계약 금액은 지난해 매출의 4.11% 수준이다. 계약 기간은 내년 5월 29일부터 2027년 5월 31일까지다.


앞서 20일에는 길리어드와 HIV 치료제 원료의약품 공급 계약을 맺었다. 해당 계약 규모는 842억7000여만원이며, 내년 3월 31일부터 2027년 2월 26일까지 효력이 유지된다. 이로써 유한양행은 길리어드와 이달에만 총 1692억 원 규모의 원료의약품 공급 계약을 확보하게 됐다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

