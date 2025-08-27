본문 바로가기
전북은행, 기술보증기금과 생산적 금융지원 업무협약

오규민기자

입력2025.08.27 10:04

전북은행이 27일 기술보증기금(기보) 본점에서 '기술주도 균형성장을 위한 지역은행과의 생산적 금융지원 업무협약'을 체결했다.


지역 내 제약, 바이오 등 전략산업의 경쟁력 강화를 위해 기보와 진행한 이번 협약을 통해 전북은행을 비롯한 6개 지방은행은 기보와 지역별 전략산업을 지원하기 위해 협력하며 보증과 대출을 연계한 금융지원으로 1조원 규모의 생산적 금융을 공급할 예정이다. 혁신기업의 성장 촉진과 글로벌 진출을 지원하고 국가균형발전을 선도한다는 계획이다.


백종일 전북은행장은 "이번 협약을 바탕으로 제약, 바이오 기업들의 연구 개발 단계부터 상용화, 글로벌 진출까지 전 과정에서 안정적인 금융을 지원할 것"이라며 "단순한 자금 지원을 넘어 기업들이 성장 역량을 강화할 수 있는 동반자 역할을 수행할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

