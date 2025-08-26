본문 바로가기
가톨릭의정부성모병원, 경기북부 유방암 치료 거점 1등급 획득

이종구기자

입력2025.08.26 19:08

시계아이콘00분 24초 소요
가톨릭대학교 의정부성모병원이 건강보험심사평가원이 발표한 '2주기 1차 유방암 적정성 평가(대상 기간 2023년 1월~12월)'에서 최우수 등급인 1등급을 획득했다. 종합점수 96.3점을 기록하며 전국 평균(88.13점)과 동일 종별 평균(88.0점)을 크게 웃도는 성과를 올렸다.

가톨릭대학교 의정부성모병원 전경. 의정부성모병원 제공

가톨릭대학교 의정부성모병원 전경. 의정부성모병원 제공

심사평가원은 2012년부터 유방암 적정성 평가를 시행하고 있으며, 이번 평가는 전문인력 구성 여부, 다학제 진료 비율, 30일 이내 수술 시행률, 환자 교육상담 실시율, 수술 사망률, 재입원율 등 8개 항목을 종합적으로 반영했다. 의정부성모병원은 전문 인력 구성과 암 환자 교육상담, 병리보고 충실률, 방사선치료 시행률 등에서 모두 100% 만점을 기록했다.


가톨릭대학교 의정부성모병원 관계자는 "이번 유방암 1등급은 경기북부 지역 환자들에게 수준 높은 암 치료 서비스를 제공해온 결과"라며 "앞으로도 지역을 대표하는 암 치료 거점병원으로서 환자의 안전과 치료 성과 향상을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
