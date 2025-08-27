경찰청, 항공대와 ‘항공사고 대응역량 강화’ 세미나 개최

법·제도적 개선방안 등 논의

경찰청은 27일 한국항공대학교와 '항공사고 대응 역량 강화를 위한 공동세미나'를 개최했다고 밝혔다.

이번 세미나에서 경찰청은 '제주항공 여객기 참사 경찰 대응과 법·제도적 개선방안', '에어부산 여객기 화재 사고 현장 감식 사례'를 발표했다. 항공대는 '항공사고 사실조사 보고서 작성', 항공철도사고조사위원회 조사관이 '항공사고 조사의 비행기록장치 분석 및 활용'을 다뤘다.

경찰청과 한국항공대는 공항이나 항공기에서 발생할 수 있는 각종 사건·사고 대응 역량을 높여 나가고, 재난안전법상 '재난피해자 신원확인단' 운영 및 기관 협력 규정 신설 등 관련 법령 개정에 협업할 방안도 논의했다.

허희영 한국항공대 총장은 "이번 세미나는 항공사고 대응 경험과 지식을 공유하고, 실제 현장에서 필요한 대응 역량을 구체적으로 논의한 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 항공 안전 전문가 지원, 전문교육 프로그램 운영, 법·제도 개선 등의 협업을 통해 국민의 생명과 안전을 지키는 데 힘을 보태겠다"라고 밝혔다.

경찰청 관계자는 "항공사고 현장 감식과 희생자 신원확인 및 원인 규명의 주체로서 경-학 교류 협력을 통해 항공 관련 기술적·법률적 전문성을 높이는 등 국민 요구에 부응하고자 한다"며 "재난희생자 신원확인 체계(K-DVI)의 운영 근거 및 관계기관 협력 규정 신설 등 법령 정비를 지속 추진해 나가겠다"고 말했다.





