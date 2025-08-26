본문 바로가기
시흥시, '평생학습 수기' 내달 12일까지 공모

정두환기자

입력2025.08.26 11:25

시계아이콘00분 26초 소요
경기도 시흥시는 평생학습을 통한 변화와 성장을 경험한 시민들의 사례를 발굴하기 위한 '평생학습 수기'를 다음 달 12일까지 공모한다.


'너와 나, 우리의 다양한 배움 이야기'를 주제로 한 이번 공모전에서는 평생학습 참여 경험, 배움을 통한 삶의 변화 등 배움과 관련된 다양한 경험담을 찾는다. 글 형식은 자유글 형태로, A4용지 2~3매 내외 분량이면 된다.

시흥시민 또는 관내 사업장 재직자로 평생학습에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다. 희망자는 시흥시 공식 홈페이지에서 서식을 내려받아 방문 또는 이메일로 접수하면 된다.


시는 심사를 거쳐 최우수상 1명, 우수상 1명, 장려상 3명을 선정해 시상할 예정이다. 수상작은 시흥시 평생학습축제 기간에 소개된다. 자세한 내용은 시흥시 평생학습과로 문의하면 된다.


고영란 시흥시 평생학습과장은 "시민 여러분의 배움 이야기가 널리 퍼져 더 많은 사람이 학습에 동참할 수 있기를 바란다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
