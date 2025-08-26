비만해서 생기는 소아·청년 '2형 당뇨' 13년새 4배 증가

국립보건연구원-분당서울대병원, 13만명 데이터 분석

젊은 연령층 유병률 지속 상승…저소득층서 더 많이 발생

주로 비만과 관련이 있는 2형 당뇨병의 유병률(당뇨병을 지닌 인구의 비율)이 국내 30세 미만 젊은 세대 사이에서 최근 13년 사이 4배 가까이 높아진 것으로 나타났다.

1형 및 2형 당뇨병의 발생률 및 유병률 변화(30세 미만 인구 10만명당). 국립보건연구원

26일 질병관리청 국립보건연구원에 따르면, 분당서울대병원 소아청소년과 김재현 교수팀은 2008년부터 2021년까지 13년간 30세 미만 당뇨 환자 13만명의 국민건강보험공단 청구 자료를 분석해 이같은 결과를 도출했다.

과거엔 소아·청소년에게서는 1형 당뇨병이 주로 발생했으나 최근 세계적으로 청소년과 젊은 성인에서 2형 당뇨병 환자가 빠르게 늘고 있다. 1형 당뇨병은 자가면역 이상으로 인한 췌장 기능 손상으로 인슐린이 분비되지 않아 혈당 조절이 되지 않는 질환으로 주로 소아청소년기에 발생한다. 진단 초기부터 인슐린 치료가 반드시 필요하다. 2형 당뇨병은 주로 청소년기 이후 비만이나 대사증후군을 동반한 인슐린 저항성과 인슐린 분비 부족으로 발생하며 가족력이 흔한 편이다.

연구 결과, 국내 30세 미만의 2형 당뇨병 환자 유병률은 2008년 인구 10만명당 73.3명에서 2021년 270.4명으로 3.7배가 됐다. 1형 당뇨병 유병률도 같은 기간 인구 10만명당 21.8명에서 46.4명으로 2.1배로 늘었다.

환자 발생률(새롭게 당뇨병에 걸린 사람의 비율)의 경우 2형 당뇨병 환자는 인구 10만명당 27.6명에서 60.5명으로 2.2배 증가했으나 1형 당뇨병 환자는 3.0명에서 3.8명으로 큰 차이가 없었다.

1형 및 2형 당뇨병 유병률 변화 및 성차간 위험도. 국립보건연구원

성별로는 1형 당뇨병은 여성에서 26% 더 많았고, 2형 당뇨병은 남성에서 17% 더 많았다. 또 같은 기간 환자를 특정 연령대로 나눴을 때 1형 당뇨병 유병률은 영유아기(0~5세)에서, 2형은 청소년기(13~18세)에서 가장 큰 증가 폭을 나타냈다.

사회경제적 수준에 따른 차이도 있었는데, 저소득층(의료급여 수급자)에서는 중·고소득층(건강보험 가입자)보다 1형 당뇨병이 2.9배, 2형 당뇨병은 3.7배 더 많이 발생했다. 또 소득에 따라 2형 당뇨병은 저소득층 14세 미만 어린이에서 5.1배, 여성에서 4.2배 더 많이 발생했다.

박현영 국립보건연구원장은 "소아와 젊은 연령층에서 당뇨병 유병률이 지속해서 증가하고 있어 국가 차원의 관리가 시급하다"면서 "특히 사회경제적으로 취약한 계층에서 건강 형평성을 확보해야 한다"고 말했다.

이번 연구는 국내 최장 기간 및 최대 규모의 데이터를 활용한 연구로, 그 결과는 국제학술지 Journal of Korean Medical Science에 발표됐다.





조인경 기자



