"탄산음료 즐겨 마셨다가"…탈모 위험 3배 ↑

탄산음료·가당 음료 자주 마시면 탈모 위험↑

식단과 영양, 모발 건강에 중요한 영향

탄산음료를 자주 마시는 사람일수록 탈모 위험이 높아진다는 연구 결과가 나왔다.

기사와는 무관한 탄산음료 이미지. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

25일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 포르투갈 연구진은 최근 학술지 '영양과 건강(Nutrition and Health)'에 발표한 논문에서 탄산음료와 가당 음료를 자주 마시는 사람이 탈모 위험이 크게 높아질 수 있다고 밝혔다. 연구팀은 17개 관련 연구를 종합 분석해 "식단과 영양은 모발 건강에 큰 영향을 미친다"며 "비타민D와 철분은 보충하면서 음주 및 탄산음료 섭취를 줄이는 것이 탈모 예방에 도움이 될 수 있다"고 강조했다.

카페인·당분, 모낭 약화할 수 있어

특히 분석에 포함된 한 연구에서는 주당 3500㎖(약 11캔) 이상 탄산음료를 마신 사람들이 탈모를 겪을 위험이 높았으며 특히 남성에서 그 경향이 두드러졌다. 연구진은 음료 속 높은 카페인 함량이 스트레스 호르몬 코르티솔을 증가시키고 과도한 당분이 혈액순환 장애와 염증을 유발해 모낭을 약화하는 데 영향을 줄 수 있다고 설명했다.

기존 연구들 역시 하루 한 잔 이상 가당 음료를 마시는 남성이 남성형 탈모 위험이 더 크다고 지적해왔다. 2023년 중국 칭화대학교 연구진이 18~45세 사이의 남성 1000명을 대상으로 4개월간 조사한 연구 결과에 따르면 일주일에 7회 이상 단 음료를 섭취한 남성들은 그렇지 않은 남성들보다 탈모 가능성이 3배 이상 높다는 결과가 나왔다.

다만 이번 결과가 탄산음료가 탈모를 '직접적으로 유발한다'는 것을 증명하는 것은 아니라고 연구진은 설명한다. 정확한 인과관계를 확인하기 위해선 추가 연구가 필요하다는 설명이다.

탄산음료와 탈모의 인과관계에 대한 전문가들의 의견도 여전히 갈린다. 미국 오하이오주립대 피부과 수잔 매식 박사는 "식단은 전반적인 건강에 중요한 요소지만 남성형 탈모는 여러 요인이 복합적으로 작용한다"고 말했다.

기사 이해를 돕기 위한 사진 원본보기 아이콘

탈모 예방엔 단백질·비타민 섭취 중요

탈모는 흔히 노화와 연관되지만 최근에는 탈모 고민으로 병원을 찾는 20~30대 환자도 늘고 있다. 실제로 20대 남성 4명 중 1명이 탈모 징후를 보이며 50세가 되면 남성의 85%가 탈모를 경험한다는 통계도 있다.

한편 탈모 위험을 줄이기 위해선 균형 잡힌 식단이 중요하다. 전문가들에 따르면 단백질, 비타민D, 철분은 모발 성장과 두피 건강에 필수적인 영양소다. 실제로 달걀, 시금치, 지방 많은 생선, 견과류, 아보카도, 베리류, 콩류는 모발 성장에 도움을 주는 대표적인 음식으로 꼽힌다. 이들 식품은 풍부한 단백질과 오메가3 지방산, 항산화 성분을 함유해 모낭 건강을 지키고 염증을 완화하는 데 기여한다. 또한 비타민 C는 철분 흡수를 돕고 전곡류와 같은 복합 탄수화물은 두피 혈류를 개선해 모발에 필요한 영양 공급을 원활하게 해준다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>