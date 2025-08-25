본문 바로가기
광주시교육청, 학교 밖 청소년 대학입시 지원

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.25 13:43

광주시교육청이 학교 밖 청소년의 대학입시 준비를 돕기 위한 진로·진학 지원 행사를 열었다.

광주시교육청 전경.

광주시교육청 전경.

시교육청은 25일 화정동 광주시 학교 밖 청소년지원센터에서 '광주 학교 밖 청소년 진로 진학박람회'를 개최했다고 밝혔다. 이 행사는 광주시와 학교 밖 청소년지원센터가 함께 주관하며, 지난 2017년부터 매년 이어지고 있다.


올해 박람회는 '학교 밖 청소년, 미래를 디자인하다'를 주제로 열려 진학 정보 제공, 대입 설명회, 진학 상담 등이 진행됐다. 전남대, 조선대, 광주교대 등 광주·전남지역 18개 대학이 상담 부스를 운영하며 입시정보를 제공했고, 30여개 진로·직업체험 기관도 참여했다. 설월여고 서점권 교사(광주진학지원단장)는 '학교 밖 청소년 맞춤형 대학입시 설명회'를 통해 2026학년도 대입 전형, 검정고시 합격자의 수능 준비 및 대입 진학 방법, 광주·전남권 대학 합격 전략 등을 안내했다.

시교육청은 오는 30일 학교 밖 청소년지원센터에서 학교 밖 청소년 50여명을 대상으로 1대 1 맞춤형 진학 상담을 진행한다. 이번 상담에는 12명의 현직 진학 담당 교사가 참여해 오전 9시 30분부터 오후 1시까지 운영된다.


올해는 상담교사단을 전년보다 확대하고, 사전에 학교 밖 청소년들이 관심을 보이는 대입 전형을 분석했다. 또 지난 2023년 개발된 검정고시 성적 환산 프로그램을 적용해 대학별 반영 점수로 전환 상담이 가능하도록 했다. 상담을 희망하는 청소년은 당일 현장에서 접수할 수 있다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
